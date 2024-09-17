Narin cinayetinde merak edilen bir soruda yanıt buldu! Ailenin gizemli toplantısı her şeyi açığa çıkardı: İşte amcanın talimatı

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturmada çember daralıyor. Soruşturmada önceki gün gözaltına alınan İsa Kaya ve Şeyma Kaya’nın işlemleri sürerken, amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran adliyeye sevk edildi.
Milliyet’in soruşturma makamlarından edindiği bilgilere göre, Narin’in kayıp başvurusunun yapılıp aranmaya çıkıldığı saatlerde, aile bireylerini toplayan büyük amca, çocuklardan yetişkinlere kadar ailedeki herkesin asılsız ve yalan ihbarlarda bulunması talimatını verdi.
Arama çalışmalarını yönlendirmesi için tutuklu amca Salim ile diğer kardeşlerinin de aramalara katılmasını istedi. Narin’in 8 Eylül’de cansız bedeninin bulunması sonrası yapılan ikinci aile toplantısında ise büyük amcanın aile bireyleri ve köy sakinlerinden sessiz kalmalarını istediği öğrenildi.
İlk ifadesinde, katil ve olaya dair sorulara “Bilmiyorum, haberim yok” yanıtı vererek geçiştiren Salim Güran son ifadesinde, diğer aile bireyleri gibi katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar’ı gösterdi. Soruşturma makamları, Narin’in kaybolmasından sonra 3 kez toplanan aile meclisinin aldığı son kararla Salim Güran’ın bu ifadeyi verdiği bilgisine ulaştı.
Narin’in tutuklu ağabeyi Enes’in kolundaki 2 diş iziyle, sırtındaki tırnak izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için anne Yüksel Güran’dan ağız ve diş modeli ile tırnak izi incelemesi alındı. Narin’in evinin yanındaki ahırda Enes ile Narin arasında yaşandığı değerlendirilen muhtemel boğuşma sırasında, bağırtı seslerine koşan anne Yüksel, kızını oğlunun ellerinden almak için olaya müdahale sırasında, Enes’i önce sırtından çekmeye çalıştığı, tırnak izlerinin bu sırada oluştuğu, başaramayınca da kolunu ısırdığı soruşturma birimleri tarafından değerlendiriliyor.
Narin Güran’ın cenazesinden alınan 91 numune üzerindeki incelemeler İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’nda sürüyor. İki kurul, dört ihtisas dairesinde çok sayıda uzman tarafından 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalara ilişkin ilk raporun bu hafta içinde çıkması bekleniyor. Uzmanların önemli bulgulara ulaştığı öne sürülüyor.