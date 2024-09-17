Narin cinayetinde merak edilen bir soruda yanıt buldu! Ailenin gizemli toplantısı her şeyi açığa çıkardı: İşte amcanın talimatı

TIRNAK İZLERİ NASIL OLUŞTU?

Narin’in tutuklu ağabeyi Enes’in kolundaki 2 diş iziyle, sırtındaki tırnak izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için anne Yüksel Güran’dan ağız ve diş modeli ile tırnak izi incelemesi alındı. Narin’in evinin yanındaki ahırda Enes ile Narin arasında yaşandığı değerlendirilen muhtemel boğuşma sırasında, bağırtı seslerine koşan anne Yüksel, kızını oğlunun ellerinden almak için olaya müdahale sırasında, Enes’i önce sırtından çekmeye çalıştığı, tırnak izlerinin bu sırada oluştuğu, başaramayınca da kolunu ısırdığı soruşturma birimleri tarafından değerlendiriliyor.