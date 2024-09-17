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  4. Narin cinayetinde merak edilen bir soruda yanıt buldu! Ailenin gizemli toplantısı her şeyi açığa çıkardı: İşte amcanın talimatı

Narin cinayetinde merak edilen bir soruda yanıt buldu! Ailenin gizemli toplantısı her şeyi açığa çıkardı: İşte amcanın talimatı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.09.2024 09:06
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8 yaşındaki Narin'in kaybolmasının üzerinden 19 gün geçtikten sonra cansız bedeni bulunmuştu. Aile üyeleri hem Narin kaybolduğunda hem de cesedi bulunduktan sonra büyük amcanın liderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Burada herkese yalan ihbarda bulunması talimatı verildi, üstelik köylülerden de sessiz kalması istendi. Aile meclisi son toplantısında ise okları Nevzat'a çevirmeye karar verdi.

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturmada çember daralıyor. Soruşturmada önceki gün gözaltına alınan İsa Kaya ve Şeyma Kaya’nın işlemleri sürerken, amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran adliyeye sevk edildi.

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BÜYÜK AMCA HERKESİ TOPLADI

Milliyet’in soruşturma makamlarından edindiği bilgilere göre, Narin’in kayıp başvurusunun yapılıp aranmaya çıkıldığı saatlerde, aile bireylerini toplayan büyük amca, çocuklardan yetişkinlere kadar ailedeki herkesin asılsız ve yalan ihbarlarda bulunması talimatını verdi.

KÖYDEKİLERİN DE SESSİZ KALMASINI İSTEDİ

KÖYDEKİLERİN DE SESSİZ KALMASINI İSTEDİ

Arama çalışmalarını yönlendirmesi için tutuklu amca Salim ile diğer kardeşlerinin de aramalara katılmasını istedi. Narin’in 8 Eylül’de cansız bedeninin bulunması sonrası yapılan ikinci aile toplantısında ise büyük amcanın aile bireyleri ve köy sakinlerinden sessiz kalmalarını istediği öğrenildi.

OKLARI NEVZAT'A ÇEVİRDİLER

OKLARI NEVZAT'A ÇEVİRDİLER

İlk ifadesinde, katil ve olaya dair sorulara “Bilmiyorum, haberim yok” yanıtı vererek geçiştiren Salim Güran son ifadesinde, diğer aile bireyleri gibi katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar’ı gösterdi. Soruşturma makamları, Narin’in kaybolmasından sonra 3 kez toplanan aile meclisinin aldığı son kararla Salim Güran’ın bu ifadeyi verdiği bilgisine ulaştı.

TIRNAK İZLERİ NASIL OLUŞTU?

TIRNAK İZLERİ NASIL OLUŞTU?

Narin’in tutuklu ağabeyi Enes’in kolundaki 2 diş iziyle, sırtındaki tırnak izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için anne Yüksel Güran’dan ağız ve diş modeli ile tırnak izi incelemesi alındı. Narin’in evinin yanındaki ahırda Enes ile Narin arasında yaşandığı değerlendirilen muhtemel boğuşma sırasında, bağırtı seslerine koşan anne Yüksel, kızını oğlunun ellerinden almak için olaya müdahale sırasında, Enes’i önce sırtından çekmeye çalıştığı, tırnak izlerinin bu sırada oluştuğu, başaramayınca da kolunu ısırdığı soruşturma birimleri tarafından değerlendiriliyor.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Narin Güran’ın cenazesinden alınan 91 numune üzerindeki incelemeler İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’nda sürüyor. İki kurul, dört ihtisas dairesinde çok sayıda uzman tarafından 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalara ilişkin ilk raporun bu hafta içinde çıkması bekleniyor. Uzmanların önemli bulgulara ulaştığı öne sürülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır amca Narin
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