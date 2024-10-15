Narin cinayetini HTS kayıtları çözdü! 4 isime ağırlaştırılmış müebbet istenecek... Hepsi evdeymiş, oda oda belirlendi

Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken; katil ya da katillerin kim olduğu merak konusu olmuştu. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'le ilgili soruşturmada çember daraldı. Soruşturma kapsamında amca Salim Güran, anne Yüksel, ağabey Enes, itirafçı Nevzat Bahtiyar dahil çok sayıda kişi tutuklu durumda bulunurken; HTS kayıtlarının olayı çözdüğü belirtildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Narin cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Narin ile ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor. Tutuklular var, şüpheliler var. 250 kişinin ifadesi alındı. Narin kaybolduktan sonra evlerine kamera takanlar oldu, onlar incelendi.
Daraltılmış baz çakışmasıyla önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlık süreci başladı. Daraltılmış baz çakışmasında hangi evde kim nerede belirlendi. Yargı süreci uzamadan tamamlanacaktır. Daraltılmış baz çakışmasıyla önemli verilere ulaşıldı. Oda oda kim nerede belli." dedi.
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeleri aktardı. İddianameye yansıması beklenen detayları anlatan Dicle Canvova, Narin'in evde öldürüldüğünü ve evde olan 4 kişinin adını verdi.
Canova konuya dair şunları söyledi:
"Narin evde öldürüldü. Evde 4 kişi vardı. Anne, abi, amca ve Nevzat Bahtiyar evdeydi. Amca Salim Güran ile Narin'in ağabeyi Narin'i öldürdüğü iddianameye yansıması bekleniyor.
İddianame hazırlandı. Birkaç gün içinde mahkemeye sunulacak. Savcı, adı geçen, gören, duyan ve konuşmayan dahil herkese en yüksekten ceza isteyecek. Cinayetin odağında ise dört isim yer alacak: Amca Salim Güran, Abi Enes Güran, Anne Yüksel Güran, ve Narin'in cansız bedenini ortadan kaldıran Nevzat Bahtiyar.