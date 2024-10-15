Narin cinayetini HTS kayıtları çözdü! 4 isime ağırlaştırılmış müebbet istenecek... Hepsi evdeymiş, oda oda belirlendi

BAKAN TUNÇ: İDDİANAME HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Narin cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Narin ile ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor. Tutuklular var, şüpheliler var. 250 kişinin ifadesi alındı. Narin kaybolduktan sonra evlerine kamera takanlar oldu, onlar incelendi.