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  4. Narin cinayetinin nasıl profesyonelce işlendiği kanıtlandı! Çuvaldan ceset dışında o da çıktı... Bunu bile düşünmüşler

Narin cinayetinin nasıl profesyonelce işlendiği kanıtlandı! Çuvaldan ceset dışında o da çıktı... Bunu bile düşünmüşler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.09.2024 10:29
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Narin'in acımasızca katledilmesine ağlayan Türkiye şimdi de delillerin karartılması için atılmış adımlara şaşırıyor. Narin'in cansız bedeninde alınan 91 örnekten de hiçbir sonuç çıkmadı. Anne ve ağabey Enes'ten alınan DNA profili ile de eşleşme olmadığı bildirildi. Ancak cinayetin nasıl profesyonelce işlendiğini kanıtlayan bir detaya ulaşıldı. Narin'in kimlik kartı da çuvaldan çıktı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde yaşayan minik Narin 21 Ağustos günü kayboldu. Günlerce umutla iyi haber beklenen Narin'den 8 Eylül'de acı haber geldi. Talihsiz kız evinin 2 kilometre yakınındaki derede bir çuvalın içinde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından çok sayıda aile üyesi gözaltına alındı. İçinde anne ve ağabeyinde olduğu birçok isim tutuklandı. Cansız bedenden ise klasik otopsi işlemi öncesinde 91 örnek alındı. İncelemenin ardından bulgudan da herhangi bir delil elde edilemedi.

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KIYIYA ÇIKARILDI, SAVCIYA HABER VERİLDİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberi göre soruşturma dosyasında Narin’in cansız bedeni, 5 kişilik su altı arama ve kurtarma ekibi tarafından 8 Eylül günü sabah saat 06.00’da 37.SBF 06008 89639 koordinatlarına gelindiğinde derenin toprak ile birleştiği kısmında bulunduğu belirtildi.

Bir kaya parçası altına sıkıştırılmış ve üzeri 3 adet taş ile kapatılmış çuval içinde bulunan Narin’in cesedinin içinde bulunduğu çuval ile birlikte kıyıya çıkarıldıktan sonra savcıya haber verildiği kaydedildi.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Savcıdan alınan talimatla yırtılarak açılan çuvalda Narin’in kaybolduğu gün ayağındaki 2 terliği, beslenme çantası, Elifbası da çıktı. Delil kaybını önlemek amacıyla daha nitelikli inceleme yapılması için ceset ve içinde bulunduğu çuvalın formu bozulmadan ceset torbasıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Cesedin üzerinin kapatıldığı 3 büyük kaya parçası da ATK’ya getirildi. Ceset çuvaldan çıkarılmadan önce skopi işlemi yapıldı.

Moleküler ve genetik incelemeye tabi tutulan cesette biyolojik bulgu ve sürüntü örnekleri alındı. İstismar dahil her türlü suçu açığa çıkaracak şekilde 91 örnek alındıktan sonra klasik otopsi yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kimlik Narin Güran
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