Narin cinayetinin nasıl profesyonelce işlendiği kanıtlandı! Çuvaldan ceset dışında o da çıktı... Bunu bile düşünmüşler

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde yaşayan minik Narin 21 Ağustos günü kayboldu. Günlerce umutla iyi haber beklenen Narin'den 8 Eylül'de acı haber geldi. Talihsiz kız evinin 2 kilometre yakınındaki derede bir çuvalın içinde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından çok sayıda aile üyesi gözaltına alındı. İçinde anne ve ağabeyinde olduğu birçok isim tutuklandı. Cansız bedenden ise klasik otopsi işlemi öncesinde 91 örnek alındı. İncelemenin ardından bulgudan da herhangi bir delil elde edilemedi.