Narin Güran cinayetinde ses kaydı ortaya çıktı! Bütün düğümü çözecek sözler: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

BABA GÜRAN: "SUÇLU KARDEŞİMSE CEZALANDIRILSIN"

Narin’in babası Arif Güran ise ifadesinde şunları söyledi:

“Narin’in kaybolduğu gün 8.30’da evden çıktım. Düğün için davetiyeleri dağıtacaktım. Bismil’den akşam ayrılırken telefonum çaldı. Komşum Cevat Kaya ‘Bana Narin’i bulamıyoruz’ dedi telefonda. Kimi aradıysam herkesin telefonu meşguldü. Hızlı bir şekilde köye hareket ettim. Salim ile hiçbir problem yoktu. Alacak verecek meselesi vardı, bunu da kendisine verdim. Biz Salim’in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim’in kullandığı araç zaten Fuat’a aittir. Bu araca ben veyahut çocuklarım binmedik. Ben burada olmadığım için Narin ve kuzeni Berat Kaya’nın kınasında bindiler. Salim’e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Araçta çıkan DNA’ya bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse de eşimse de cezalandırılmasını istiyorum.”

