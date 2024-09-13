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  4. Narin Güran cinayetinde ses kaydı ortaya çıktı! Bütün düğümü çözecek sözler: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

Narin Güran cinayetinde ses kaydı ortaya çıktı! Bütün düğümü çözecek sözler: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.09.2024 06:20
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Narin Güran cinayetini çözecek delil ise dosyaya girdi. Küçük Narin'in ölümüyle ilgili baş şüpheliler arasında gösterilen amca Salim Güran'ın ses kaydı ortaya çıktı. Amca Güran'ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı telefon görüşmende Güran'ın işçisine, “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” dediği öğrenildi. Ramazan Atasoy, 23 kişilik grupla birlikte gözaltına alınmıştı.

Türkiye, günlerdir 8 yaşındaki Narin Güran'ı kim ya da kimler öldürdüğü sorusuna yanıt ararken, ekiplerin peşinde olduğu delil sonunda dava dosyasına girdi. Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 9’u hakkında tutuklama talep edildi. Anne ve ağabey ‘cinayete iştirak etmek’ ile suçlandı. Baba ise serbest bırakıldı. Anne ve ağabeyin ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekerken, soruşturma dosyasına Salim Güran’ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy’a “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” dediği ses kaydı girdi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada sürüyor. Soruşturmada gözaltına alınan 22 kişi dün adliyeye sevk edildi. Narin’in annesi Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran (18) ‘kasten öldürme suçuna iştirak etmek’ suçundan, amcaaı Fuat Güran (42) ‘suç delillerini yok etmek’, kuzeni Muhammet Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) ve Ramazan Atasoy, ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Narin’in babası Arif Güran’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi.

"UYUYORDUM, HABERİM YOKTU"

"UYUYORDUM, HABERİM YOKTU"

Narin’in annesi Yüksel Güran, savcılıktaki ifadesinde “Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?” sorusuna, “Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok” yanıtını verdi. İfadesinin başlarında, Narin’i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran’ın, sonlara doğru “Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum” demesi kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.

Sorguda soğukkanlı ve sakin davrandığı belirtilen anne Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da “Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim” şeklinde cevaplar verdi, Salim Güran’la bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğundaysa “Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum” dedi. “Nevzat Bahtiyar kızınız Narin Güran’ın cansız bedenini kendisine Salim’in verdiğini belirtmiştir. Bu hususta ne biliyorsunuz?” sorusu üzerine, “Hiçbir bilgim yoktur. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler. Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum” dedi.

AĞABAEY GÜRAN: "NEVZAT SÖNÜK BİR TİPTİR"

AĞABAEY GÜRAN: "NEVZAT SÖNÜK BİR TİPTİR"

Narin’in ağabeyi Enes Güran ifadesinde kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11’de annesinden öğrendiğini iddia etti. Güran, “Kolumdaki ısırık izini Narin kaybolunca üzüntüden yaptım. Sırtımı kimse çizmedi. Narin’i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi, gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım” dedi. Güran, “Babam, Nevzat’ı ve ailesini fesatlıkları sebebiyle sevmez, biz de ailece görüşmeyiz. Ancak Nevzat’ın Salim Güran ile arası iyidir. Kardeşim Narin’i eğer Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat’a tehditle, para teklif ederek yapılabileceğini düşünüyorum çünkü Nevzat ekonomik durum itibariyle de güçsüz ve sönük bir kişiliktir” dedi.

BABA GÜRAN: "SUÇLU KARDEŞİMSE CEZALANDIRILSIN"

BABA GÜRAN: "SUÇLU KARDEŞİMSE CEZALANDIRILSIN"

Narin’in babası Arif Güran ise ifadesinde şunları söyledi:

“Narin’in kaybolduğu gün 8.30’da evden çıktım. Düğün için davetiyeleri dağıtacaktım. Bismil’den akşam ayrılırken telefonum çaldı. Komşum Cevat Kaya ‘Bana Narin’i bulamıyoruz’ dedi telefonda. Kimi aradıysam herkesin telefonu meşguldü. Hızlı bir şekilde köye hareket ettim. Salim ile hiçbir problem yoktu. Alacak verecek meselesi vardı, bunu da kendisine verdim. Biz Salim’in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim’in kullandığı araç zaten Fuat’a aittir. Bu araca ben veyahut çocuklarım binmedik. Ben burada olmadığım için Narin ve kuzeni Berat Kaya’nın kınasında bindiler. Salim’e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Araçta çıkan DNA’ya bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse de eşimse de cezalandırılmasını istiyorum.”

Anahtar Kelimeler:
ses kaydı Narin Güran Salim Güran
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