Narin Güran cinayetinde sona doğru! Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

Narin Güran cinayetindeki sır perdesi bir türlü aralanamıyor. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra evinin 1 kilometre uzağındaki derede bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in katil ya da katilleri henüz ortaya çıkarılamadı. Söz konusu cinayet soruşturması devam ederken, Narin'i kim tarafından neden öldürdüğü bulunamazken; ortaya ise yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.