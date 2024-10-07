Narin Güran cinayetinde sona doğru! Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

Narin Güran cinayetindeki sır perdesi bir türlü aralanamıyor. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra evinin 1 kilometre uzağındaki derede bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in katil ya da katilleri henüz ortaya çıkarılamadı. Söz konusu cinayet soruşturması devam ederken, Narin'i kim tarafından neden öldürdüğü bulunamazken; ortaya ise yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.
Aralarında abi, anne ve amcanın da tutuklu olarak bulunduğu soruşturma kapsamında elde edilen son bilgilere göre küçük Narin'in kendi evinde bir oda içinde katledildiği sonucuna varıldı.
Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, olay günü Güran ailesinin evinde belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi. Söz konusu tepitin ardından çalışmalarını bu yönde sürdüren ekipler, evdeki eşyaları incelemeye aldı.
Soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre evde bir çok delilin yok edilmesi için bir çok yöntemin kullanıldığı evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı da tespit edildi
Narin’in katledildiği baba evinde, birçok halı koltuk örtüsü yolluk ve masa örtüleri ile birlikte, anne Yüksel Güran’ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı belirlendi.
Yıkama işlerini yenge Hediye Güran’ın organize ettiği ve Narin’in cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası Salim Güran’ın talimatı ile, yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile anne Yüksel Güran’ın halıları yıkadıkları ortalıkta bulunan birçok örtüyü de yıkadıkları tespit edildi.