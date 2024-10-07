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  4. Narin Güran cinayetinde sona doğru! Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

Narin Güran cinayetinde sona doğru! Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.10.2024 09:17
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Narin Güran cinayetinde sona doğru adım adım geliniyor. Elde edilen son bilgilere göre küçük Narin'in evine gittikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü sonucuna varılırken, olay günü evde kullanılan su miktarının normalden fazla olduğu tespit edildi. Aile üyelerinin delilleri yok etmek için evdeki halı, eşyaları, kıyafetleri defalarca yıkadığı hatta çamaşır makinesinin bozulduğu tespit edilirken, yine aile üyelerinin o gün en az iki defa banyo yaptığı belirlendi.

Narin Güran cinayetindeki sır perdesi bir türlü aralanamıyor. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra evinin 1 kilometre uzağındaki derede bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in katil ya da katilleri henüz ortaya çıkarılamadı. Söz konusu cinayet soruşturması devam ederken, Narin'i kim tarafından neden öldürdüğü bulunamazken; ortaya ise yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

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NARİN'İ KENDİ EVİNDE KATLETMİŞLER

NARİN'İ KENDİ EVİNDE KATLETMİŞLER

Aralarında abi, anne ve amcanın da tutuklu olarak bulunduğu soruşturma kapsamında elde edilen son bilgilere göre küçük Narin'in kendi evinde bir oda içinde katledildiği sonucuna varıldı.

SU KULLANIMI NORMALDEN FAZLA!

SU KULLANIMI NORMALDEN FAZLA!

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, olay günü Güran ailesinin evinde belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi. Söz konusu tepitin ardından çalışmalarını bu yönde sürdüren ekipler, evdeki eşyaları incelemeye aldı.

EVDEKİ EŞYALAR, KIYAFETLER YIKANMIŞ

EVDEKİ EŞYALAR, KIYAFETLER YIKANMIŞ

Soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre evde bir çok delilin yok edilmesi için bir çok yöntemin kullanıldığı evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı da tespit edildi

HALILARI EN AZ İKİ KEZ YIKAMIŞLAR

HALILARI EN AZ İKİ KEZ YIKAMIŞLAR

Narin’in katledildiği baba evinde, birçok halı koltuk örtüsü yolluk ve masa örtüleri ile birlikte, anne Yüksel Güran’ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı belirlendi.

YIKAMA İŞLEMİNİ YENGE ORGANİZE ETTİ

YIKAMA İŞLEMİNİ YENGE ORGANİZE ETTİ

Yıkama işlerini yenge Hediye Güran’ın organize ettiği ve Narin’in cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası Salim Güran’ın talimatı ile, yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile anne Yüksel Güran’ın halıları yıkadıkları ortalıkta bulunan birçok örtüyü de yıkadıkları tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
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