Narin Güran cinayetinde 'üçüncü kişi' iddiası! 'Çelişkiler' var diyerek açıkladı: Arabada biri daha vardı!

Narin Güran'ın katilinin kim olduğuyla ilgili araştırmalar sürerken, şüpheler aile üyelerinin üzerinde yoğunlaştı. 25 kişi gözaltına alınırken, aile üyelerinin Narin'in cenazesine katılmasına bile izin verilmedi. İtirafçının söz konusu cesedin nasıl saklandığıyla ilgili anlattıkları ise Türkiye'yi dehşete düşürürken, cinayet zanlısı olarak amca Salim Güran'ı işaret etmişti.

Narin'in cansız bedenini kendisine muhtar da olan amcanın verdiğini söyleyen itrafçının anlattıklarında ise başka şüpheler ortaya çıktı.