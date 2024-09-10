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Narin Güran cinayetinde 'üçüncü kişi' iddiası! 'Çelişkiler' var diyerek açıkladı: Arabada biri daha vardı!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.09.2024 09:03
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Narin Güran'ın katili kim? Tüm Türkiye bu sorunun yanıtını ararken, itirafçının anlattıkları yeni şüpheleri de beraberinde getirdi. Narin'in cansız bedenini kendisine muhtar da olan amcanın verdiğini söyleyen itirafçının ifadesindeki çelişkilere dikkat çeken gazeteci Cüneyt Özdemir "Kesin üçüncü bir kişi daha var" ifadelerini kullandı. Bölgeyi iyi bilen gazetecilerden olan Ferit Arslan da Narin'in cansız bedeninin bir kişi tarafından oraya tek başına konulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Narin Güran'ın katilinin kim olduğuyla ilgili araştırmalar sürerken, şüpheler aile üyelerinin üzerinde yoğunlaştı. 25 kişi gözaltına alınırken, aile üyelerinin Narin'in cenazesine katılmasına bile izin verilmedi. İtirafçının söz konusu cesedin nasıl saklandığıyla ilgili anlattıkları ise Türkiye'yi dehşete düşürürken, cinayet zanlısı olarak amca Salim Güran'ı işaret etmişti.

Narin'in cansız bedenini kendisine muhtar da olan amcanın verdiğini söyleyen itrafçının anlattıklarında ise başka şüpheler ortaya çıktı.

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CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN 'ÜÇÜNCÜ KİŞİ' İDDİASI

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN 'ÜÇÜNCÜ KİŞİ' İDDİASI

İtirafçının anlattıklarını yorumlayan gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda 'üçüncü kişi' iddiasını gündeme getirdi.

"Yalan söylediği yerler var. Çelişkiler var. Mesela 'Arabanın içinde kimse var mıydı?' diye soruluyor. 'Görmedim. Çünkü siyah kaplıydı camlar' diyor.

Ya ikiniz çocuğu alıyorsunuz çuvala koyuyorsunuz nasıl görmezsin. Bence arabada birisi daha vardı." diyen Özdemir, anlatılanların hayatın akışına uygun olmadığını savundu.

"KESİN BAŞKA BİRİ DAHA VAR"

"KESİN BAŞKA BİRİ DAHA VAR"

Özdemir açıklamasının devamında ise şu detaylara dikkat çekti;

"Bir defa ifadenin başında muhtarın ön koltukta ceset olduğunu söylediğini ve gelip bakınca şaşırdığını söylüyor. Beraber cesedi çuvala koyduk diyor. Yani sen o sırada arabada kimse var mı yok mu görmez misin? Bence o bile yardım etmiş olabilir.

'İkimizden başka kimsenin bildiğini düşünmüyorum ama Salim'in arabasının arkasında biri varsa o görmüştür' diyor. Kesin biri var ya bence."

Anahtar Kelimeler:
cinayet Cüneyt Özdemir Narin Güran
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