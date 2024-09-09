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  4. Narin Güran cinayetini çözecek itiraf! İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıktı... Adım adım her şeyi anlattı: "Vücudunda da kızarıklıklar vardı"

Narin Güran cinayetini çözecek itiraf! İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıktı... Adım adım her şeyi anlattı: "Vücudunda da kızarıklıklar vardı"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.09.2024 13:59
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Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor. 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin bugün toprağa verilirken olayı aydınlatmak isteyen ekipler de soruşturmaya hız verdi. Bir itirafçının anlattıkları ise tüm her şeyi değiştirdi. Amcanın kendisine çuvalı verdiğini ve 200 bin TL teklif ettiğini anlatan itirafçı cesedi nasıl sakladığını adım adım anlattı. İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıkarken "Bu esnada çocuğun üzerinde siyah şort vardı. Vücudunda da kızarıklıklar vardı" ifadeleri kahretti.

Narin Güran'ün ölümüyle ilgili itirafçı olan şahsın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun ulaştığı bilgilere göre cinayet sonrası küçük Narin'in nasıl saklandığı netleşmiş oldu. İtirafçı verdiği ifadede tutuklu sanık amcanın kendisine çuvalla cesedi getirdiğini ve kendisine 200 bin TL para teklif ettiğini söyledi.
"İçinde bir insan olduğunu gördüm ve şaşırdım" diyen itirafçı 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini nasıl sakladığını adım adım anlattı.

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KAHREDEN SÖZLER: "VÜCUDUNDA DA KIZARIKLIKLAR VARDI"

KAHREDEN SÖZLER: "VÜCUDUNDA DA KIZARIKLIKLAR VARDI"

Yolda giderken pişman olduğunu savunan itirafçı, "Battaniye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisinde birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah şort vardı. Vücudunda da kızarıklıklar vardı." dedi.

İKİNCİ ARAÇ DETAYI İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

İKİNCİ ARAÇ DETAYI İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan jandarmanın incelemelerde bulunduğu amcanın aracından hariç başka bir aracın da cinayetin örtbas edilmesi için kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte Narin soruşturmasında itirafçı olan adamın anlattıkları;

"BATTANİYEYİ GÖSTERİP 'YOK EDECEKSİN' DEDİ"

"BATTANİYEYİ GÖSTERİP 'YOK EDECEKSİN' DEDİ"

"Muhtarın eviyle çok yakın oturuyorduk. Muhtarın (Narin'in Amcası) yoldan geldiğini gördüm. Sular sık sık kesilirdi onunla ilgili bir şey söyleyecek sandım. Muhtar aracından indi benim yanıma geldi. Daha sonra arabasına gittik ve ön koltuğunda bulunan battaniye içinde bir şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi.

"200 BİN LİRA PARA TEKLİF ETTİ"

"200 BİN LİRA PARA TEKLİF ETTİ"

İçinde bir insan olduğunu gördüm ve şaşırdım. Salim Gülhan (Muhtar) bana hitaben aileni iyi düşün sana 200 bin liradan fazla para veririm dedi.

Bu süreçte de etrafımızda kimse yoktu. Sonra bana aracında torba var mı? Dedi. Ben de aracın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salime verdim.

Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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