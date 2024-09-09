Narin Güran cinayetini çözecek itiraf! İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıktı... Adım adım her şeyi anlattı: "Vücudunda da kızarıklıklar vardı"

Narin Güran'ün ölümüyle ilgili itirafçı olan şahsın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun ulaştığı bilgilere göre cinayet sonrası küçük Narin'in nasıl saklandığı netleşmiş oldu. İtirafçı verdiği ifadede tutuklu sanık amcanın kendisine çuvalla cesedi getirdiğini ve kendisine 200 bin TL para teklif ettiğini söyledi.

"İçinde bir insan olduğunu gördüm ve şaşırdım" diyen itirafçı 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini nasıl sakladığını adım adım anlattı.