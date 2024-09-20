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  4. Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha! Şimdi herkese bu sorunun peşinde…

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha! Şimdi herkese bu sorunun peşinde…

20.09.2024 09:12
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Narin Güran cinayetindeki sır perdesi günler geçmesine rağmen bir türlü aralanamadı. Cinayete ilişkini birçok soru işareti bulunurken Narin’in dişlerinin dökülmüş olması ise soru işaretlerini artırdı. Uzmanlar, Narin'in ölüm öncesi bir darbe aldığı ihtimali üzerinde dururken, diş hekimleri ise dişin en dayanıklı yapı olduğunu ve deforme olamayacağını söylüyor. Peki Enes Güran’ın kolundaki diş izleri Narin’e mi ait sorusu yanıtlanabilecek mi?

Narin cinayetini büyük ölçüde çözmesi beklenen abi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürerken ortaya çıkan detaylar da yürekleri bir kez daha sızlattı. Anne ve abiden alınan diş rörnekleri incelendi ancak Narin'in otopsisine dair ortaya çıkan son detaylara gören küçük kızın diş örneğinin alınamadığı; dişlerinin yerinde olmadığı öğrenildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Türkiye'de az bilinen bir alan olan adli diş hekimliği, Narin'in abisinin kolunda diş izleri bulunmasıyla gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Haber Global’e konuşan Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sütcü, antropolojik kazılarda yıllar öncesinde yaşamış kişilerin bile dişlerinin yerinde olduğunu  belirterek, “Diş en dayanıklı doku, kuvars kadar sert. 1200 dereceye kadar dayanıklı, içindeki dolgu erise bile kavitesi kalıyor. Bu kadar kısa zamanda dişlerin deforme olması normal değil" diye konuştu.

Adli diş hekimi Dr. Serdar Sütcü, çenenin deforme olmasını ölüm öncesi darbe alma ihtimaline bağladı.

"TRAVMA YAŞAMIŞ OLABİLİR"

"TRAVMA YAŞAMIŞ OLABİLİR"

Dişlerin deforme olmasının sebeplerini sorduğumuz Sütcü, "Bu durum bize çenenin deforme olabileceğini bir travma yaşadığını düşündürebilir. Ölüm öncesi ya da sonrası bir darbe almış olabilir. Daha önce iki ay suda kalan bir kadının otopsisine katıldığımda tüm dişlerinin ağzında olduğunu tespit etmiştim" ifadelerini kullandı.

TAŞINIRKEN Mİ DÜŞTÜ?

TAŞINIRKEN Mİ DÜŞTÜ?

8 yaşında bir çocuğun ön kesici dişlerinin, 6 yaşında birinci büyük azı dişleri ve süt dişlerinin çıktığı belirtilirken Sütcü, "Süt dişleri düşme zamanı geldiyse ya da sallanıyorsa dökülmesi normal, birisi onu taşırken düşmüş olabilir. Ama köpek ve azı gibi ana dişlerinin düşmesi normal değil" dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Ceset çürümeye başladı mı ağızdaki dişler dökülür. Deforme olmuş bir ağızdan kalıp gibi örnek alma şansınız yok" dedi.

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Otopsi haberler diş Narin Güran
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