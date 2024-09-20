Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha! Şimdi herkese bu sorunun peşinde…

Türkiye'de az bilinen bir alan olan adli diş hekimliği, Narin'in abisinin kolunda diş izleri bulunmasıyla gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Haber Global’e konuşan Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sütcü, antropolojik kazılarda yıllar öncesinde yaşamış kişilerin bile dişlerinin yerinde olduğunu belirterek, “Diş en dayanıklı doku, kuvars kadar sert. 1200 dereceye kadar dayanıklı, içindeki dolgu erise bile kavitesi kalıyor. Bu kadar kısa zamanda dişlerin deforme olması normal değil" diye konuştu.