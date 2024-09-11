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  4. Narin Güran'ın katili belirlendi mi? Tülbent ve diş izi düğümü çözdü... Nerede, nasıl, neden? Canlı yayında cinayet gününü adım adım anlattı

Narin Güran'ın katili belirlendi mi? Tülbent ve diş izi düğümü çözdü... Nerede, nasıl, neden? Canlı yayında cinayet gününü adım adım anlattı

11.09.2024 11:06
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Narin Güran'ı kimin öldürdüğü ortaya çıktı mı? 'Katil belirlendi' iddiası bir anda gündem yarattı. Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada ekiplerin sonuca ulaştığını söyleyen emekli polis/cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba "Bence belirlendi bile. Bu iş bitti" dedi. Diş izi ve yeşil tülbentin düğümü çözdüğünü belirten Kurtbaba, katil için o ismi işaret ederken; cinayet günü neler yaşandığını ise adım adım açıkladı. İşte çok konuşulacak Narin cinayeti senaryosu...

Narin Güran'ı kimin, nasıl ve neden öldürdüğüyle ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tüm Türkiye 'Katil kim?' sorusuna yanıt ararken, emekli polis/cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba çok konuşulacak ifadeler kullanırken, canlı yayında katilin kim olduğuyla ilgili o ismi işaret etti.

AMCA-ANNE-ABİ ÜÇGENİ

8 yaşındaki Narin'in 21 Ağustos günü kaybolduğu saat 15.15 itibarıyla adım adım neler yaşanmış olabileceğini kendi gözlemleri doğrultusunda açıklayan Kurtbaba, amca-anne ve abi üçgenine dikkat çekti.

NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Narin'in görmemesi gereken bir şey gördüğünü ancak bunun bir aile arasındaki yasak ilişki olmadığını belirten Kurtbaba, katilin kim olabileceğini de söyledi.

"BENCE BELİRLENDİ BİLE! BU İŞ BİTTİ"

Abinin kolundaki diş izlerinin ve evde bulunan tülbentin cinayetin düğümünü çözdüğünü söyleyen Kurtbaba "Bence belirlendi bile. Bu iş bitti" derken, artık bu işte kimlerin yardımının veya bilgisinin olduğunun araştırıldığını iddia etti.

Sözcü TV canlı yayınında Narin cinayetinin olası senaryosunu anlatan Kurtbaba şunları söyledi:

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"TÜM İFADELERİ İNANDIRICI BULMUYORUM"

"TÜM İFADELERİ İNANDIRICI BULMUYORUM"

"Bunları anlatırken, elimize geçen biliglere göre bir saneryo yapıyorum. Kimseyi de suçlamak istemiyorum. Şimdi 15.15 itibariyle ilgili bir kamera kaydımız var. Narin'in son görüldüğü saat. Bunun dışında bir kayıt olmadığı biçin verilen tüm ifadeleri inandırıcı bulmuyorum. Onu söyleylim.

"GÖRMEMESİ GEREKEN BİR ŞEY GÖRDÜ"

"GÖRMEMESİ GEREKEN BİR ŞEY GÖRDÜ"

Çocuk görmemesi gereken bir şeyi gördü. Annenin 'Oğlum yasaklı madde kullanıcısı. Arka tarafta çocuğa şiddet ya da istismar oalyı olabilir' dediği an, Narin'in bu olayla karşılaşma ihtimali yüksek.

GÖRDÜĞÜ 'YASAK AŞK' DEĞİL...

GÖRDÜĞÜ 'YASAK AŞK' DEĞİL...

Anne ile amca arasında bir ilişkiyi bu çocuk yakalamış olsa eğer sonu ölümle bitmezdi. Yasaklı madde kullanan kişilerde kafada bulanıklar olur. Ben bir cinayet sanığını aldım, evde yatarken aldım. Ne yaptığından haberi bile yoktu. Burada da benzer bir durum olabilir. Öldürmek istememiş olabilir. Boyuun kemiklerinde içeride bir kırık olmadığıını belirtiyor Adli Tıp.

"YÜZDE 99 BOĞMA VAR"

"YÜZDE 99 BOĞMA VAR"

Ben yüzde 99 boğma oluğunu düşünüyorum. Yer gösteren sanık da boynunda kızarıklık gördüğünü söylüyor. Biz bunu şu an göremiyoruz tabi, çünkü günlerce suyun altında kaldı cansız bedeni. Ben boğulma olduğunu düşünüyorum.

"ÜÇ KİŞİ ARASINDA TELEFON TRAFİĞİ VAR"

"ÜÇ KİŞİ ARASINDA TELEFON TRAFİĞİ VAR"

Saat 16.15 sıralarında amca, anne ve ağabey arasında bir telefon trafiği başlıyor. Bu tam anlamıyla bir delil olmasa da önümüze bir tablo getiriyor. Olaydan sonra abi ve anne sürekli amcayı arıyorlar. Niye babayı aramıyorlar?

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Narin Güran
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