Narin Güran'ın katili belirlendi mi? Tülbent ve diş izi düğümü çözdü... Nerede, nasıl, neden? Canlı yayında cinayet gününü adım adım anlattı

Narin Güran'ı kimin, nasıl ve neden öldürdüğüyle ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tüm Türkiye 'Katil kim?' sorusuna yanıt ararken, emekli polis/cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba çok konuşulacak ifadeler kullanırken, canlı yayında katilin kim olduğuyla ilgili o ismi işaret etti.

AMCA-ANNE-ABİ ÜÇGENİ

8 yaşındaki Narin'in 21 Ağustos günü kaybolduğu saat 15.15 itibarıyla adım adım neler yaşanmış olabileceğini kendi gözlemleri doğrultusunda açıklayan Kurtbaba, amca-anne ve abi üçgenine dikkat çekti.

NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Narin'in görmemesi gereken bir şey gördüğünü ancak bunun bir aile arasındaki yasak ilişki olmadığını belirten Kurtbaba, katilin kim olabileceğini de söyledi.

"BENCE BELİRLENDİ BİLE! BU İŞ BİTTİ"

Abinin kolundaki diş izlerinin ve evde bulunan tülbentin cinayetin düğümünü çözdüğünü söyleyen Kurtbaba "Bence belirlendi bile. Bu iş bitti" derken, artık bu işte kimlerin yardımının veya bilgisinin olduğunun araştırıldığını iddia etti.

Sözcü TV canlı yayınında Narin cinayetinin olası senaryosunu anlatan Kurtbaba şunları söyledi: