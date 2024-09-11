Narin Güran'ın katili belirlendi mi? Tülbent ve diş izi düğümü çözdü... Nerede, nasıl, neden? Canlı yayında cinayet gününü adım adım anlattı

Narin Güran'ı kimin, nasıl ve neden öldürdüğüyle ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tüm Türkiye 'Katil kim?' sorusuna yanıt ararken, emekli polis/cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba çok konuşulacak ifadeler kullanırken, canlı yayında katilin kim olduğuyla ilgili o ismi işaret etti.
8 yaşındaki Narin'in 21 Ağustos günü kaybolduğu saat 15.15 itibarıyla adım adım neler yaşanmış olabileceğini kendi gözlemleri doğrultusunda açıklayan Kurtbaba, amca-anne ve abi üçgenine dikkat çekti.
Narin'in görmemesi gereken bir şey gördüğünü ancak bunun bir aile arasındaki yasak ilişki olmadığını belirten Kurtbaba, katilin kim olabileceğini de söyledi.
Abinin kolundaki diş izlerinin ve evde bulunan tülbentin cinayetin düğümünü çözdüğünü söyleyen Kurtbaba "Bence belirlendi bile. Bu iş bitti" derken, artık bu işte kimlerin yardımının veya bilgisinin olduğunun araştırıldığını iddia etti.
Sözcü TV canlı yayınında Narin cinayetinin olası senaryosunu anlatan Kurtbaba şunları söyledi:
"Bunları anlatırken, elimize geçen biliglere göre bir saneryo yapıyorum. Kimseyi de suçlamak istemiyorum. Şimdi 15.15 itibariyle ilgili bir kamera kaydımız var. Narin'in son görüldüğü saat. Bunun dışında bir kayıt olmadığı biçin verilen tüm ifadeleri inandırıcı bulmuyorum. Onu söyleylim.
Çocuk görmemesi gereken bir şeyi gördü. Annenin 'Oğlum yasaklı madde kullanıcısı. Arka tarafta çocuğa şiddet ya da istismar oalyı olabilir' dediği an, Narin'in bu olayla karşılaşma ihtimali yüksek.
Anne ile amca arasında bir ilişkiyi bu çocuk yakalamış olsa eğer sonu ölümle bitmezdi. Yasaklı madde kullanan kişilerde kafada bulanıklar olur. Ben bir cinayet sanığını aldım, evde yatarken aldım. Ne yaptığından haberi bile yoktu. Burada da benzer bir durum olabilir. Öldürmek istememiş olabilir. Boyuun kemiklerinde içeride bir kırık olmadığıını belirtiyor Adli Tıp.
Ben yüzde 99 boğma oluğunu düşünüyorum. Yer gösteren sanık da boynunda kızarıklık gördüğünü söylüyor. Biz bunu şu an göremiyoruz tabi, çünkü günlerce suyun altında kaldı cansız bedeni. Ben boğulma olduğunu düşünüyorum.
Saat 16.15 sıralarında amca, anne ve ağabey arasında bir telefon trafiği başlıyor. Bu tam anlamıyla bir delil olmasa da önümüze bir tablo getiriyor. Olaydan sonra abi ve anne sürekli amcayı arıyorlar. Niye babayı aramıyorlar?