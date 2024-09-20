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  4. Narin Güran'ın ölümünde yeni iddialar! 'Gizli tanık çıkabilir' ve 'ertesi gün hapı' detayları olay oldu...

Narin Güran'ın ölümünde yeni iddialar! 'Gizli tanık çıkabilir' ve 'ertesi gün hapı' detayları olay oldu...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.09.2024 14:08
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Türkiye'nin konuştuğu olayda Narin soruşturması hala devam ediyor. Soruşturmadaki gizem hala çözülememişken her geçen gün yeni iddialar gündemi meşgul ediyor. 21 Ağustos'ta öldürüldüğü ortaya çıkan küçük Narin'in otopsi raporuyla ilgili detaylar otaya çıktı. Ayrıca Narin'in yengesi Hediye Güran'ın da eczaneden gebelik önleyici ilaç aldığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Gelen son iddialar ise Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

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'Gizli tanık çıkabilir' ve 'ertesi gün hapı' detayları...

'ERTESİ GÜN HAPI' İDDİASI!

'ERTESİ GÜN HAPI' İDDİASI!

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; 4 günlük gözaltı süresi dolmasına rağmen 5’inci gün adliyeye sevk edilen yengesi Hediye Güran’ın (39), muhtar amca Salim Güran ile aralarındaki gönül ilişkisi iddiaları da güçlendi.

İlaç aldıkları güne dair eczanedeki geriye dönük barkot okuyan cihaz üzerinde yapılan incelemede, Hediye Güran’ın ertesi gün hapı olarak bilinen gebelik önleyici ilaç aldığı, Yüksel Güran’ın da farklı ilaçlar aldıkları belirlendi. Dikkat çeken ayrıntı ise Hediye’nin eşi Fuat Güran’ın 1,5 ay evde olmadığı tarihte gebelik önleyici ilacı aldığı belirlendi.

Hediye Güran ifadesinde, kayınbiraderi olan Salim ile ilişkisini şiddetle reddetmiş, “Yok böyle bir şey” demişti. Narin kaybolduktan 3 gün sonra telefonunu değiştiren Hediye’nin eski telefonunun imajını alan jandarma siber suçlar bürosunda yaptığı incelemede, Salim ile geriye dönük birden fazla cevapsız çağrı ve aramalar olduğu belirlenmişti.

NARİN'İN ÇARPICI OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

NARİN'İN ÇARPICI OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, X hesabından, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın otopsi raporu ile ilgili detayları paylaştı. Eren, açıklamasında, Narin’in ölümünün 21 Ağustos’ta gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Narin’in katledilmesine ve ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın raporunda yer alan tespitler şu şekildedir:

Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran Salim Güran
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