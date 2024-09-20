Narin Güran'ın ölümünde yeni iddialar! 'Gizli tanık çıkabilir' ve 'ertesi gün hapı' detayları olay oldu...

Hediye Güran ifadesinde, kayınbiraderi olan Salim ile ilişkisini şiddetle reddetmiş, “Yok böyle bir şey” demişti. Narin kaybolduktan 3 gün sonra telefonunu değiştiren Hediye’nin eski telefonunun imajını alan jandarma siber suçlar bürosunda yaptığı incelemede, Salim ile geriye dönük birden fazla cevapsız çağrı ve aramalar olduğu belirlenmişti.