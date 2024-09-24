Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derece cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in hala neden ve kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmadı. Otopsi raporunda Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Onun ardından Nevzat Bahadır amca ve annenin yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Bu itiraf soruşturmanın seyrini değiştirerek araştırmaları derinleştirdi.