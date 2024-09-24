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  4. Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.09.2024 11:06
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Türkiye bir aydır sorunun yanıtını arıyor. Narin Güran'a ne oldu? Önce kaybolan ardından cansız bedeni bulunan minik Narin'in soruşturmasında Nevzat Bahadır'ın ifadeleri sonrasında araştırmalar derinleştirildi. Son olarak Bahtiyar'ın ahında 2 izmarit bulundu. DNA testlerinin ardından izmaritlerin soruşturmada yeni bir sayfa açması bekleniyor.

21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derece cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in hala neden ve kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmadı. Otopsi raporunda Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Onun ardından Nevzat Bahadır amca ve annenin yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Bu itiraf soruşturmanın seyrini değiştirerek araştırmaları derinleştirdi.

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YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları kapsamında soruşturmanın genişletildiği kamuoyu tarafından biliniyordu. Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeni delillere ulaşıldı.

Arama sonuçlarında yeni bulguların ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

2 TANE İZMARİT BULUNDU

2 TANE İZMARİT BULUNDU

Tv100'de yer alan habere göre, gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ahırında bulunan 2 izmarit yer aldı.

İzmaritlerde DNA'lar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak.

BAKAN TUNÇ SON GELİŞMELERİ DUYURMUŞTU

BAKAN TUNÇ SON GELİŞMELERİ DUYURMUŞTU

Bakan Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tespit edilen kamera görüntülerinin dün TÜBİTAK’a ulaştırıldığını açıklayarak, şu ifadeleri kullanmıştı;

Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Yılmaz Tunç kayıp Narin Güran
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