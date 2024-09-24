Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derece cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in hala neden ve kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmadı. Otopsi raporunda Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Onun ardından Nevzat Bahadır amca ve annenin yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Bu itiraf soruşturmanın seyrini değiştirerek araştırmaları derinleştirdi.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları kapsamında soruşturmanın genişletildiği kamuoyu tarafından biliniyordu. Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeni delillere ulaşıldı.
Arama sonuçlarında yeni bulguların ortaya çıkarıldığı kaydedildi.
Tv100'de yer alan habere göre, gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ahırında bulunan 2 izmarit yer aldı.
İzmaritlerde DNA'lar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak.
Bakan Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tespit edilen kamera görüntülerinin dün TÜBİTAK’a ulaştırıldığını açıklayarak, şu ifadeleri kullanmıştı;