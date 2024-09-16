Narin'i öldürmeyi kafaya koydukları an: "Ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü" Amca, anne, yenge...

Narin cinayetinde kimin, ne kadar parmağı var? 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran 19 gün sonra bulundu. Köy halkı sessizliği korumayı tercih etti. Ancak şimdi adli makamlar mesajları, telefon görüşmelerini tek tek deşifre ederek ipuçlarını birleştiriyor. Son olarak Narin'in annesi, amcası ve diğer amcasının eşi olan yengesinin içinde bulunduğu bir sahneyle ilgili iddia ortaya atıldı. Kendini iyi ifade edebilen ve konuşkan bir çocuk olduğu söylenen Narin iddiaya göre bu sahne üzerine öldürüldü.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır