Narin'i öldürmeyi kafaya koydukları an: "Ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü" Amca, anne, yenge...

Narin cinayetinde kimin, ne kadar parmağı var? 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran 19 gün sonra bulundu. Köy halkı sessizliği korumayı tercih etti. Ancak şimdi adli makamlar mesajları, telefon görüşmelerini tek tek deşifre ederek ipuçlarını birleştiriyor. Son olarak Narin'in annesi, amcası ve diğer amcasının eşi olan yengesinin içinde bulunduğu bir sahneyle ilgili iddia ortaya atıldı. Kendini iyi ifade edebilen ve konuşkan bir çocuk olduğu söylenen Narin iddiaya göre bu sahne üzerine öldürüldü.
Tavşantepe'ye çok yakın bir köyden, soruşturmaya dahil edilmiş bir kişiyle görüştüğünü belirten Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin iddiayı şöyle paylaştı:
"Narin 20 Ağustos akşamı amcasının evinin yakınındaki ahırda maalesef Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü.
Bu işin planlı olduğunu, o gün olayın sıcaklığıyla bu plan örgüsünün kurulamayacağını düşünüyor olursak, bir gün önce görülmüş bir şeyin bir gün sonra Kur'an kursundan sonra planlandığını da bir mantık çerçevesine oturtmuş oluyoruz.
Narin'in şöyle bir özelliği var. Yakın köylerden görüştüğüm insanlardan Narin'i tanıyanların söylediğine göre kendisinin Türkçe iletişimi çok kuvvetli. Kendisini çok iyi anlatabilen, belagati yüksek bir çocuk. Bundan kaynaklı olarak onun görmüş olması biraz da 'Bu susmaz, bu kesin anlatır' şüphesi uyandırmış yakalananlarda."
Tutuklanan muhtar amca Salim Güran ile 15 yaşındaki işçisi arasında geçen "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta", "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” mesajlarını anımsatan Özkeskin şöyle devam etti: