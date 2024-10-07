Narin'in 14 kuzeni için özel ekip oluşturuldu! Hepsi 18 yaşından küçük: İnceleme altına alındılar

NARİN'İN 14 KUZENİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Tavşantepe Özel Ekibi" köyde çalışmalarına başladı. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni ile görüştü.