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  4. Narin'in 14 kuzeni için özel ekip oluşturuldu! Hepsi 18 yaşından küçük: İnceleme altına alındılar

Narin'in 14 kuzeni için özel ekip oluşturuldu! Hepsi 18 yaşından küçük: İnceleme altına alındılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.10.2024 10:01
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Narin cinayeti tüm Türkiye'yi etkilediği gibi kendi köyünde, mahallesinde yaşayanları da etkiledi. Özellikle 18 yaşından küçük çocukları. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı mahalledeki 50'ye yakın çocuk için özel ekip kurdu. Narin'in 14 kuzeni de bu çocuklar içinde yer aldı. Bazı kuzenlerinde aşırı kaygı ve korku tespit edildi. Üstelik aralarından devamsızlık yapanlar da var. Çocuklar için çalışma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kuzenlerinden bazılarının olaydan olumsuz etkilenerek kaygı ve korku duygularının arttığını, bazılarının ise okula devamsızlık yaptığını belirledi. Bakanlık, kuzenleri danışmanlık tedbirleriyle desteklemeye yönelik yeni bir çalışma başlattı.

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ÇOCUKLAR İNCEMELE ALTINA ALINDI

ÇOCUKLAR İNCEMELE ALTINA ALINDI

Tavşantepe Mahallesi'ndeki psikososyal destek çalışmaları kapsamında 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca verilen hizmete ilişkin ön raporun ardından, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesi yönünde talimat verdi.

ÖZEL EKİP KURULDU

ÖZEL EKİP KURULDU

Bu kapsamda, çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturulmuştu.

NARİN'İN 14 KUZENİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

NARİN'İN 14 KUZENİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Tavşantepe Özel Ekibi" köyde çalışmalarına başladı. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni ile görüştü.

PSİKOLOJİK OLUMSUZLUKLAR GÖRÜLDÜ

PSİKOLOJİK OLUMSUZLUKLAR GÖRÜLDÜ

Çocukların sosyal uyum süreçlerini izleyen ekip, Narin'in kuzenlerinden bazılarının olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığını belirledi.

EĞİTİMLERİ AKSADI

EĞİTİMLERİ AKSADI

Özellikle yaşları küçük kuzenlerde korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların "toplumsal baskılardan eğitimlerine devam edemediklerini" belirttiğini kayıt altına aldı.

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuzen Narin Güran
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