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Narin'in gözaltına alınmayan tek ağabeyi konuştu! Amcasına da annesine de tek laf ettirmedi: Amcam babam gibidir

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.09.2024 06:37
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Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin'le ilgili ailede gözaltına alınmayan tek isi vardı, ağabeyi Baran Güran. Acı olayın ardından ilk kez açıklamalarda bulunan ağabey soruşturmanın 1 numaralı şüphelisi amca Salim Güran için çok net ifadeler kullandı. Amcasının babası gibi olduğunu belirten ağabey Baran, ailesi ve annesi için de iftira atıldığını belirtti. İşte ağabeyin ses getirecek açıklamaları.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra evlerinin yakınındaki derede cansız bedeninin bulunmasının ardından çok sayıda yeni gelişme yaşandı. Aile üyeleri gözaltına alınırken köyden bir isim itirafçı olmuştu. Şimdi de ailede gözaltına alınmayan tek isim olan ağabey Baran Güran yeni açıklamalarda bulundu.

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Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce tek tutuklu vardı. O da amca Salim Güran. Baran Güran amcasıyla ilişkilerinin kuvvetli olduğunu belirterek 'babam gibi' benzetmesinde bulundu. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan Güran amcasının adliyedeyken oğluna, 'Sen dik dur. Bugün olmazsa yarın baban dışarı çıkacak' dediğini aktardı. Öte yandan Güran'ın, "Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilirdi miydi Narin nerede? Biz, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık, medyayı biz çağırdık.” sözleri dikkat çekti.

‘AMCAM BABAM GİBİ’

‘AMCAM BABAM GİBİ’

“Amcanız (tutuklu Salim Güran) gözaltına alındığında hiç mi şüphelenmediniz, aile arasında hiç mi konuşmadınız, bu durum ile ilgili hiç mi tartışmadınız?”

Baran Güran: “Amcam benim babam gibidir, babamdan farkı yok. Arama gece gündüz devam ederken ben gece uyurken, amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. Diyordu ki ‘Ben kızımı getirene kadar, dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım.’ Amcam bulunması için her yerin aranmasını söylüyordu. Biz çok içli dışlı bir aileyiz. Amcamdan yana gönlüm hâlâ rahat. Amcam benim canımdır, benim tırnağım kalksa amcam kendini öldürür. Amcam adliyedeyken oğluna şöyle demiş; ‘Oğlum sen dışarıdasın kafanı dik tut senin baban çıkacak. Bugün olmazsa, yarın olmazsa bir gün mutlaka çıkacak. Milletin içinde dik dur, kimseye karışma.’”

"ANNEM BUNA NASIL CESERAT ETSİN"

"ANNEM BUNA NASIL CESERAT ETSİN"

Anne ve amcasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara dair de konuşan Güran, annesine iftira atıldığını öne sürerek, “Diyorlar ki ‘Amca ve anne arasında bir şey var ve bu durumu Narin gördü.’ Benim erkek kardeşim 16.30’a kadar evdeymiş ve annem yengemle birlikte evdeymiş. Annem buna nasıl cesaret etsin? O saatlerde kardeşim evde, diğer kardeşim Enes evin çevresinde. Böyle bir şeye kim cesaret eder? Böyle bir şey olmuş olsaydı anneme ilk tepkiyi ben verirdim, alıp kolundan tutar karakolun önüne atardım” dedi.

AĞABEY ENESLE İLGİLİ İDDİALAR

AĞABEY ENESLE İLGİLİ İDDİALAR

Gözaltındaki Narin’in ağabeyi Enes ile ilgili ortaya atılan farklı iddiaları değerlendiren Güran, şunları söyledi:

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran Salim Güran
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