Narin'in gözaltına alınmayan tek ağabeyi konuştu! Amcasına da annesine de tek laf ettirmedi: Amcam babam gibidir

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra evlerinin yakınındaki derede cansız bedeninin bulunmasının ardından çok sayıda yeni gelişme yaşandı. Aile üyeleri gözaltına alınırken köyden bir isim itirafçı olmuştu. Şimdi de ailede gözaltına alınmayan tek isim olan ağabey Baran Güran yeni açıklamalarda bulundu.
Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce tek tutuklu vardı. O da amca Salim Güran. Baran Güran amcasıyla ilişkilerinin kuvvetli olduğunu belirterek 'babam gibi' benzetmesinde bulundu. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan Güran amcasının adliyedeyken oğluna, 'Sen dik dur. Bugün olmazsa yarın baban dışarı çıkacak' dediğini aktardı. Öte yandan Güran'ın, "Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilirdi miydi Narin nerede? Biz, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık, medyayı biz çağırdık.” sözleri dikkat çekti.
“Amcanız (tutuklu Salim Güran) gözaltına alındığında hiç mi şüphelenmediniz, aile arasında hiç mi konuşmadınız, bu durum ile ilgili hiç mi tartışmadınız?”
Baran Güran: “Amcam benim babam gibidir, babamdan farkı yok. Arama gece gündüz devam ederken ben gece uyurken, amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. Diyordu ki ‘Ben kızımı getirene kadar, dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım.’ Amcam bulunması için her yerin aranmasını söylüyordu. Biz çok içli dışlı bir aileyiz. Amcamdan yana gönlüm hâlâ rahat. Amcam benim canımdır, benim tırnağım kalksa amcam kendini öldürür. Amcam adliyedeyken oğluna şöyle demiş; ‘Oğlum sen dışarıdasın kafanı dik tut senin baban çıkacak. Bugün olmazsa, yarın olmazsa bir gün mutlaka çıkacak. Milletin içinde dik dur, kimseye karışma.’”
Anne ve amcasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara dair de konuşan Güran, annesine iftira atıldığını öne sürerek, “Diyorlar ki ‘Amca ve anne arasında bir şey var ve bu durumu Narin gördü.’ Benim erkek kardeşim 16.30’a kadar evdeymiş ve annem yengemle birlikte evdeymiş. Annem buna nasıl cesaret etsin? O saatlerde kardeşim evde, diğer kardeşim Enes evin çevresinde. Böyle bir şeye kim cesaret eder? Böyle bir şey olmuş olsaydı anneme ilk tepkiyi ben verirdim, alıp kolundan tutar karakolun önüne atardım” dedi.
Gözaltındaki Narin’in ağabeyi Enes ile ilgili ortaya atılan farklı iddiaları değerlendiren Güran, şunları söyledi: