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  4. Narin’in kaybolduğu gün yapılan bu paylaşım olay oldu! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremedi! Amca’nın bir yalanı daha ortaya çıktı…

Narin’in kaybolduğu gün yapılan bu paylaşım olay oldu! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremedi! Amca’nın bir yalanı daha ortaya çıktı…

14.09.2024 13:50
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Narin Güran’ın ölümü ile ilgili sır perdesi henüz tam olarak aralanamadı ancak peş peşe ortaya çıkan detaylar olayı daha da karmaşık bir hale getirdi. Son olarak Narin'in kaybolduğu gün yapılan bir paylaşım kafa karıştırdı. Tutuklu amca Salim Güran, küçük kızın kaybolduğunu akşam saat 20.00'de öğrendiğini söylemişti ancak olay günü saat 16:39'da sosyal medyadan paylaşılan mesaj yeni bir çelişki daha ortaya çıkardı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın annesi, amcası ve ağabeyi dahil 11 kişi tutuklandı. Küçük kızın neden öldürüldüğü halen belirsizliğini korurken, Narin'in kaybolduğu gün yapılan bir paylaşım kafa karıştırdı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in yaptığı paylaşıma göre olay günü saat 16:39'da sosyal medyadan kayıp ilanı paylaşıldı. Ancak amcanın ifadesin ortaya attığı iddia bu paylaşım nedeniyle yeni bir çelişkiyi ortaya çıkardı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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21 Ağustos'ta Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, 19. günde Narin'in cansız bedeni derede bir çuval içerisinde bulunmuştu.

NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ?

NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ?

Aracında Narin'in DNA'sının bulunması üzerine amca Salim Güran tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) da ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve tutuklanmıştı.

ANNESİ VE AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

ANNESİ VE AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

Önceki gün de Narin'in annesi ve ağabeyi dahil 8 kişi tutuklandı. Dün akşam da daha önce serbest bırakılanlardan bir şüpheli daha cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 11 oldu. Baba Arif Güran ise serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

KİMSE BU PAYLAŞIMA AÇIKLIK GETİREMİYOR

KİMSE BU PAYLAŞIMA AÇIKLIK GETİREMİYOR

Şahısların ifadeleri arasında birçok çelişkinin bulunması, bir şüphelinin 2-3 ifadede farklı farklı süreci anlatması kafaları karıştırıyor. Narin'in neden öldürüldüğü halen çözülemezken, ekipler de savcılar da bu çelişkilerin üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Son olarak Narin'in kaybolduğu günle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

NARİN SAAT KAÇTA KAYBOLDU?

NARİN SAAT KAÇTA KAYBOLDU?

Narin'i öldürme suçlamasıyla tutuklanan amca Salim Güran, küçük kızın kaybolduğunu akşam saat 20.00'de öğrendiğini söyledi. Ancak olay günü saat 16:39'da sosyal medyadan Narin'in kaybolduğu mesajının yayınlandığı ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
mesaj paylaşım Narin Güran Salim Güran
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