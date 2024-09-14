Narin’in kaybolduğu gün yapılan bu paylaşım olay oldu! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremedi! Amca’nın bir yalanı daha ortaya çıktı…

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın annesi, amcası ve ağabeyi dahil 11 kişi tutuklandı. Küçük kızın neden öldürüldüğü halen belirsizliğini korurken, Narin'in kaybolduğu gün yapılan bir paylaşım kafa karıştırdı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in yaptığı paylaşıma göre olay günü saat 16:39'da sosyal medyadan kayıp ilanı paylaşıldı. Ancak amcanın ifadesin ortaya attığı iddia bu paylaşım nedeniyle yeni bir çelişkiyi ortaya çıkardı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır