Narin'in köyü Tavşantepe ile ilgili 2018'deki haber dikkat çekti! 'Polisler burada kalırsa cinayet çıkacak' Eski muhtar...

"BU POLİSLER BURADA KALIRSA CİNAYET ÇIKACAK"

Mikrofon uzatılan eski muhtarın "Ben geliyorum, ben dedim ben muhtarım, kimse biz konuşmuyoruz; çekin, buradan gidin... Sanki bizi köyden kovalıyor yani. Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Vali Bey'e sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; bu polisler burada kalırsa cinayet çıkacak. Bu köyde illa ki bir cinayet olacak yani. Ben bunu biliyorum. Ya cami... Bırakmıyor biz namaza gidelim. Bu nasıl, bu ne biçim yani bu devlettir.