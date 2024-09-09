Narin'in köyü Tavşantepe ile ilgili 2018'deki haber dikkat çekti! 'Polisler burada kalırsa cinayet çıkacak' Eski muhtar...

Türkiye, Diyarbakır'da kayıp olarak aranmasının 19. gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı konuşuyor. Herkes Narin'le ilgili yaşanan yeni bir gelişmeye dikkat kesilirken gözler de bir yandan Narin'in köyü olan Tavşantepe köyüne çevrildi. Sosyal medyada paylaşılan, 2018 yılına ait olduğu belirtilen bir haberin videosu ise dikkat çekti. Haberde, Tavşantepe'de yaşayanların çok çarpıcı sözlerinin yer aldığı görüldü.
Söz konusu haber 'Rehber' adlı kanalda "Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köylüleri yetkililere seslendi. Köyde yaşananları geçtiğimiz günlerde ekranlara taşımıştık. Tavşantepeliler köylerindeki polis kontrol noktasının kaldırılmaması halinde köyü terk edeceklerini söylüyor" sözleriyle anons edildi.
Haberin videosunda ise "Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünün girişine konuşlanan polis kontrol noktasının kaldırılmasını isteyen köylüler yaşadıkları sorunlardan dolayı 'Polisler kalmaya devam ederse ya bu köy yıkılacak ya da köyü terk edip gideceğiz' dediler" ifadeleri kullanıldı.
Haberin videosunda mikrofon uzatılan eski muhtarın "Kenan Evren'in zamanından bu yana kadar muhtarım ben böyle görmedim, yaşamamışım yani. Ben biraz utandım yani onların hareketi ben utandım" sözleri dikkat çekti.
Haberde "41 yıldır köyde muhtarlık yapan Mehmet Sadık Karacoşan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem genel seçiminden sonra polislerin kendilerine kötü davrandığını iddia ederek polis noktasının kaldırılmasını istedi." ifadeleri yer aldı.
Mikrofon uzatılan eski muhtarın "Ben geliyorum, ben dedim ben muhtarım, kimse biz konuşmuyoruz; çekin, buradan gidin... Sanki bizi köyden kovalıyor yani. Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Vali Bey'e sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; bu polisler burada kalırsa cinayet çıkacak. Bu köyde illa ki bir cinayet olacak yani. Ben bunu biliyorum. Ya cami... Bırakmıyor biz namaza gidelim. Bu nasıl, bu ne biçim yani bu devlettir.