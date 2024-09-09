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  4. Narin'in tabutundaki gelinlik tartışma yarattı! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Bari ölüyken rahat bırakın'

Narin'in tabutundaki gelinlik tartışma yarattı! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Bari ölüyken rahat bırakın'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.09.2024 13:17
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19 gün her yerde arandıktan sonra cansız bedeni bulunan minik Narin'in bugün gerçekleşen cenaze töreni de sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Camide namazı kılınırken tabutuna gelinlik koyulan Narin Güran için çok sayıda paylaşım yapıldı. 8 yaşında olduğu için gelinlik koyulmasının yanlış olduğunu belirten kullanıcılar, 'Bari ölüyken rahat bırakın' yorumları yaptı.

21 Ağustos'ta kaybolduğu günden bu yana her yerde aranan gündemin en önemli konusu olan 8 yaşındaki Narin Güran bugün kendi köyüne defnedildi. Cenaze törenini tüm Türkiye gözyaşlarıyla izlerken sosyal medyada başka bir detay konuşuldu.

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TABUTTA GELİNLİK DETAYI

Komşu köyün camisinde cenaze namazı kılınan minik Narin'in tabutunun üzerine beyaz bir gelinlik konuldu. Bu görüntü sosyal medyada çok tartışılırken kimi kullanıcılar tarafından da eleştirildi.

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Narin'in daha kim veya kimler tarafından nasıl katledildiği araştırılırken tabutunda yer alan gelinlik tepkilere neden oldu. 8 yaşındaki bir çocuğun tabutuna neden gelinlik koyulduğuna anlam veremeyen kullanıcılardan bazıları bu görüntüye 'çağdışılık' derken bazıları da 'çürümüşlük' olarak yorumladı.

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Sosyal medyada yer alan yorumlar şu şekilde;

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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