Narin'in tabutundaki gelinlik tartışma yarattı! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Bari ölüyken rahat bırakın'

21 Ağustos'ta kaybolduğu günden bu yana her yerde aranan gündemin en önemli konusu olan 8 yaşındaki Narin Güran bugün kendi köyüne defnedildi. Cenaze törenini tüm Türkiye gözyaşlarıyla izlerken sosyal medyada başka bir detay konuşuldu.

TABUTTA GELİNLİK DETAYI

Komşu köyün camisinde cenaze namazı kılınan minik Narin'in tabutunun üzerine beyaz bir gelinlik konuldu. Bu görüntü sosyal medyada çok tartışılırken kimi kullanıcılar tarafından da eleştirildi.

Narin'in daha kim veya kimler tarafından nasıl katledildiği araştırılırken tabutunda yer alan gelinlik tepkilere neden oldu. 8 yaşındaki bir çocuğun tabutuna neden gelinlik koyulduğuna anlam veremeyen kullanıcılardan bazıları bu görüntüye 'çağdışılık' derken bazıları da 'çürümüşlük' olarak yorumladı.