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  4. Narin nasıl öldürüldü? Kahreden detay ortaya çıktı: Minik kızı arkadan boğmuş

Narin nasıl öldürüldü? Kahreden detay ortaya çıktı: Minik kızı arkadan boğmuş

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 11:22
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Türkiye son günlerde minik Narin'e üzülmeye devam ediyor. Katil henüz bulunamasa da Narin'in nasıl öldürüldüğü raporlarla birlikte bir bir ortaya çıkıyor. Son detay ise yürekleri yaktı. Katilin Narin’i arkadan koluyla sararak boğduğu ihtimali güçlendi. İşte tüm detaylar...

Ağustos ayında Diyarbakır'da kaybolan ardından 19 gün sonra evine yakın bir derede cansız bedeni bulunan Narin'le ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 8 yaşındaki Narin'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Merak edilen rapordan kahreden detaylar da gelmeye devam ediyor.

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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Adli Tıp tarafından yapılan incelemede “boğularak öldürüldüğü” tespit edilen Narin’in Histopatoloji raporunun detayları da ortaya çıktı.

BOYUN BÖLGESİNDE 4 SONUÇ

BOYUN BÖLGESİNDE 4 SONUÇ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporunda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi.

Ortaya çıkan raporun detaylarında, Narin’in boyun bölgesinin içerdiği 4 sonuç dikkat çekti.

BOYUN VE ÇENE...

BOYUN VE ÇENE...

Raporda, Narin’in boyun bölgesinde meydana gelen kanamaların detayları yer alıyor. Ortaya çıkan 4 sonuçtan üçü boyun bölgesinde meydana gelen hasarlardan oluşuyor.

Sonuçlara göre Narin’in, boynun ön kas gruplarında ve boynun sol tarafından enseyle birleşimine kadar olan bölüm ile sol çene altındaki kemiklerde de kanama olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır rapor Narin
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