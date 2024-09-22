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Narin soruşturması yeni boyut kazandı! Bakanlığın özel ekibi şehre girdi: Cezaevindeki Güran ailesi için sıra dışı önlem

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.09.2024 11:45
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Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin'in soruşturması gizli tanık iddialarıyla yeni boyut kazandı. Aileden ve köyden iki kişinin gizli tanık olabileceği iddiası üzerine bakanlık 3 kişilik uzman ekip gönderdi. Öte yandan cezaevindeki Güran ailesi hem birbiriyle görüştürülmüyor hem de kameralı odalarda izleniyor. İnfaz koruma memurlarına bile ses kaydı alabilen kameralar takıldı.

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması yeni ifadelerleler birlikte daha da derinleştirildi. İtirafçının cezaevinden çıkarılarak ek ifadesinin alınması üzerine köye giden jandarma ekipleri Nevzat Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yeniden DNA ve incelemesi yaptı. Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesi bireylerinin kameralı özel odalarda tutuldukları ve dışarıdaki aile bireylerinin dahi görüşmelerine izin verilmediği belirlendi.

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'GİZLİ TANIK' BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre soruşturma kapsamında gerek şüpheli, gerekse bilgisine başvurulan bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verebilecekleri öğrenildi. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığının da tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti Diyarbakır’a gönderdiği ortaya çıktı.

JASAT YENİDEN KÖYE GELDİ

JASAT YENİDEN KÖYE GELDİ

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül’de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletildi. Bahtiyar yeni itirafında, “Cesedi yerde yatar vaziyette gördüm. Ağzından köpük gibi bir sıvı gelmişti. Salim’den aldıktan sonra önce ahırın penceresinden içeri bıraktığını” belirtmesi üzerine Jandarma olay yeri inceleme ile JASAT ekipleri yeniden köye gitti.

PENCEREYE ÖZEL ÇALIŞMA

PENCEREYE ÖZEL ÇALIŞMA

Güran ailesi aleyhine ifade verdiği için ailesinin can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle ailesinin boşalttığı köy evinde ve evin bitişiğindeki ahırda yeniden inceleme yapıldı. “Cesedi pencereden ahıra bıraktım” dediği pencere içinde ve çevresinde, boşaltılan evde ikinci kez amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve Nevzat Bahtiyar’a ait olabileceği değerlendirilen parmak izi, tırnak, kan, tükürük, salya, kıl örnekleri olabileceğine dair DNA bulgusu incelemesi yapıldı. Ahırın yanı sıra boşaltılan evde de benzer örnekler olabileceği gerekçesiyle titizlikle inceleme yapıldı.

2 saat süren incelemenin ardından JASAT ekibi, aldıkları numunelerle birlikte köyden ayrıldı.

GÜRAN AİLESİNE KAMERALI ÖNLEM! GÖRÜŞTÜRÜLMÜYORLAR

GÜRAN AİLESİNE KAMERALI ÖNLEM! GÖRÜŞTÜRÜLMÜYORLAR

Nevzat Bahtiyar hariç tümü aile bireyleri ve akraba olan 12 kişi T2 ve T3 Yüksel Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki özel kameralı odalarda tutuluyor ve soruşturma tamamlanana kadar birbirleriyle görüşmelerine hiçbir şekilde izin verilmiyor.

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Diyarbakır infaz koruma memuru kamera amca Narin Güran
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