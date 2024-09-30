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  4. 'Narin ve Sıla kızımıza üzülürken başımıza bu geldi!' Adana'yı karıştıran istismar: Mahalleli yerlerde sürükledi, evine spreylerle bunlar yazıldı

'Narin ve Sıla kızımıza üzülürken başımıza bu geldi!' Adana'yı karıştıran istismar: Mahalleli yerlerde sürükledi, evine spreylerle bunlar yazıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.09.2024 14:39
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Adana'dan iğrenç haber! 62 yaşındaki M.M. kiracısının erkek torununu önce istismar etti ardından kimseye söylemesin diye tehdit etti. 1 hafta sonra çocuk ailesine her şeyi anlattı. Evi basılan sapık sokağa çıkarılarak mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Çocuğun babası, "Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana’da oto tamircisi M.M. (62), taşınma hazırlığı yapan kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.’ye, iddiaya göre, cinsel istismarda bulundu. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu M.M.’nin evinin duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıp, camlarını taşladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.M., tutuklandı.

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"GEL TOPUNU VEREYİM" DEDİ

Olay, 1 Eylül’de Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

Taşınmak için hazırlık yapan anneannesi F.C.’nin yanına giden E.B., sokakta oynadığı sırada topu üst kattaki ev sahibi M.M.’nin balkonuna düştü. Balkona çıkan M.M., “Gel, topunu vereyim” diyerek E.B.’yi yanına çağırdı.

M.M., iddiaya göre, E.B.’ye, cinsel istismarda bulunup, kimseye söylememesi için de tehdit etti. Durumu kimseyle paylaşamayan E.B., 8 Eylül’de olayı anneannesi ve babası O.B.’ye (36) anlattı.

SOKAKTA LİNÇ GİRİŞİMİ

SOKAKTA LİNÇ GİRİŞİMİ

Olayı öğrenen mahalleli, oto tamircisi M.M.’nin evini bastı. Kalabalık grup, sokağa çıkan M.M.’ye linç girişiminde bulundu. Polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtulan M.M. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından E.B.’nin ailesinin şikayeti üzerine, gözaltına alındı.

EVİNE SPREYLE YAZILAR YAZILDI

EVİNE SPREYLE YAZILAR YAZILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kimliği belirsiz kişiler, M.M.'nin evini taşlayıp, duvarlarına da sprey boyayla ‘çocuk tacizcisi’, ‘daha 8 yaşında’, ‘adalet sağlanacak’ gibi yazılar yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Adana linç istismar
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