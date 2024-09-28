Nasrallah öldü mü? İsrail Hizbullah'ın yeraltındaki kalesini vurdu! 'Kızı Zeyneb de yanındaydı' iddiası: Binaya girer girmez...

İsrail'in suikastlerine bir yenisi daha mı eklendi? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü mü? Tüm dünya dün geceden bu yana bu sorulara yanıt arıyor. Gazze'nin ardından Lübnan'a yönelik saldırılara başlayan İsrail ordusu, Hizbullah komutanlarını tek tek hedef alırken; son olarak Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın kalesini vurdu.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında beşinci güne girilirken, İsrail bu kez Lübnan'ın başkentine Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu.İsrail bombardımanı, hafta başından bu yana Lübnan'a yönelik düzenlenen en geniş çaplı saldırı oldu. Hizbullah karargahı olduğu iddia edilen çok sayıda bina yıkıldı. Saldırı sonucu hayatını kaybedenler de oldu. Hedefte ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah vardı.
İsrail medyası, saldırının Nasrallah'ın binaya girdikten sonra gerçekleştiğini duyurdu.
Ayrıca, Netanyahu'nun ABD'de saldırıya onay verdiği ana ait görüntüler ortaya çıktı.
Hizbullah televizyonunda saldırı hakkında, "Eşi görülmemiş bir saldırıydı. İsrail sınırı olmayan bir çılgınlık içinde." ifadelerine yer verildi.
Haaretz Nasrallah'ın hedefte olduğunu ancak saldırıdan kurtulduğunu belirtti. Haaretz haberini El Arabiya televizyonuna dayandırdı. İsrail Devlet Televizyonu ise Nasrallah'ın yaralanmış olabileceğini öne sürdü. İran Tasnim Haber Ajansı ilk saldırıdan sonra Nasrallah'ın güvende olduğunu ifade etti. Üst düzey İranlı yetkililerin Hasrallah'ın akibetini öğrenmeye çalıştığı belirtildi.