Nasrallah öldü mü? İsrail Hizbullah'ın yeraltındaki kalesini vurdu! 'Kızı Zeyneb de yanındaydı' iddiası: Binaya girer girmez...

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında beşinci güne girilirken, İsrail bu kez Lübnan'ın başkentine Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu.İsrail bombardımanı, hafta başından bu yana Lübnan'a yönelik düzenlenen en geniş çaplı saldırı oldu. Hizbullah karargahı olduğu iddia edilen çok sayıda bina yıkıldı. Saldırı sonucu hayatını kaybedenler de oldu. Hedefte ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah vardı.