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  4. Nasrallah öldü mü? İsrail Hizbullah'ın yeraltındaki kalesini vurdu! 'Kızı Zeyneb de yanındaydı' iddiası: Binaya girer girmez...

Nasrallah öldü mü? İsrail Hizbullah'ın yeraltındaki kalesini vurdu! 'Kızı Zeyneb de yanındaydı' iddiası: Binaya girer girmez...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.09.2024 09:14
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İsrail'den yine tüm dünyayı tedirgin edecek suikast hamlesi geldi. Geçtiğimiz günü Lübnan'da başlattığı kanlı saldırılarını sürdüren İsrail ordusu bu kez Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesini hedef aldı. Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın olduğu karargahın vurulduğu iddia edilirken, "Nasrallah öldü mü? sorusuna yanıt aranmaya başladı. İsrail medyası Hizbullah lideri ve yanındaki kızının saldırıda hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirirken, Lübnan cephesi ise ölüm haberlerini yalanladı.

İsrail'in suikastlerine bir yenisi daha mı eklendi? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü mü? Tüm dünya dün geceden bu yana bu sorulara yanıt arıyor. Gazze'nin ardından Lübnan'a yönelik saldırılara başlayan İsrail ordusu, Hizbullah komutanlarını tek tek hedef alırken; son olarak Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın kalesini vurdu.

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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında beşinci güne girilirken, İsrail bu kez Lübnan'ın başkentine Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu.İsrail bombardımanı, hafta başından bu yana Lübnan'a yönelik düzenlenen en geniş çaplı saldırı oldu. Hizbullah karargahı olduğu iddia edilen çok sayıda bina yıkıldı. Saldırı sonucu hayatını kaybedenler de oldu. Hedefte ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah vardı.

BİNAYA GİRDİKTEN SONRA...

BİNAYA GİRDİKTEN SONRA...

İsrail medyası, saldırının Nasrallah'ın binaya girdikten sonra gerçekleştiğini duyurdu.

SALDIRIYA BÖYLE ONAY VERDİ

SALDIRIYA BÖYLE ONAY VERDİ

Ayrıca, Netanyahu'nun ABD'de saldırıya onay verdiği ana ait görüntüler ortaya çıktı.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI"

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI"

Hizbullah televizyonunda saldırı hakkında, "Eşi görülmemiş bir saldırıydı. İsrail sınırı olmayan bir çılgınlık içinde." ifadelerine yer verildi.

NASRALLAH ÖLDÜ MÜ? SALDIRIDAN KURTULDU MU?

NASRALLAH ÖLDÜ MÜ? SALDIRIDAN KURTULDU MU?

Haaretz Nasrallah'ın hedefte olduğunu ancak saldırıdan kurtulduğunu belirtti. Haaretz haberini El Arabiya televizyonuna dayandırdı. İsrail Devlet Televizyonu ise Nasrallah'ın yaralanmış olabileceğini öne sürdü. İran Tasnim Haber Ajansı ilk saldırıdan sonra Nasrallah'ın güvende olduğunu ifade etti. Üst düzey İranlı yetkililerin Hasrallah'ın akibetini öğrenmeye çalıştığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah Hasan Nasrallah
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