Ne zaman yağmur yağacak? Antalya, Muğla, Mersin'de yağmur yağar mı? İşte meteoroloji tahminleri

Vatandaşlar tarafından hava durumunun yakından takip edildiği bu günlerde büyük bir umutla yağmur yağması bekleniyor. Sıcak havalar sonrası yağmur gelip gelmeyeceği Meteoroloji'den gelen rapor ile belli oldu. Peki yapılan tahminlere göre ne zaman yağmur yağacak? İşte Manavgat ve diğer bölgeler için hava durumu...
Ne zaman yağmur yağacak?
Ülke genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar sürerken vatandaşlar "Yarınki hava durumu nasıl olacak?" sorusunu merak ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yayınladığı hava durumu raporuna göre aşırı sıcakların sonrasında yağış gelecek.
Yağış gelecek fakat sıcaklıklar yüksek olacak
Yağış yakın zamanda gelecek ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Aynı zamanda Manavgat, Bodrum, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla gibi illere yağmur yağıp yağmayacağı da merak ediliyor.
Yarın Manisa, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Batman, Adana, Gaziantep ile Mardin'de hava sıcaklığının 45 derecenin üzerinde olacağı belirtildi.
Artvin ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor
Türkiye'de kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel şekilde olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Hava durumu verilerine göre; Çarşamba günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Hakkari ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde sağanak yağış beklendiği açıklandı. Perşembe ve Cuma günleri yağışlar Doğu Anadolu bölgesinde de görülecek.
Cumartesi günü ise Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında tüm yurtta aralıklı olarak sağanak yağmur bekleniyor.