Ne zaman yağmur yağacak? Antalya, Muğla, Mersin'de yağmur yağar mı? İşte meteoroloji tahminleri

Vatandaşlar tarafından hava durumunun yakından takip edildiği bu günlerde büyük bir umutla yağmur yağması bekleniyor. Sıcak havalar sonrası yağmur gelip gelmeyeceği Meteoroloji'den gelen rapor ile belli oldu. Peki yapılan tahminlere göre ne zaman yağmur yağacak? İşte Manavgat ve diğer bölgeler için hava durumu...

Artvin ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor

Türkiye'de kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel şekilde olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Hava durumu verilerine göre; Çarşamba günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Hakkari ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde sağanak yağış beklendiği açıklandı. Perşembe ve Cuma günleri yağışlar Doğu Anadolu bölgesinde de görülecek. Cumartesi günü ise Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında tüm yurtta aralıklı olarak sağanak yağmur bekleniyor.