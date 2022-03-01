Necati Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar... İşte gayrimenkul zengini ünlüler

Ünlü isimleri emlak varlıklarıyla dudak uçuklatıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde gayrimenkul ve toprak satın alan ünlüler, yurt dışında edindikleri gayrimenkulleriyle de dikkat çekiyor. Necati Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar gibi ünlü isimlerin varlıkları dudak uçuklatıyor.

PARAYA PARA DEMİYORLAR

KENAN İMİRZALIOĞLU Eski binaları restorasyon yaparak yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Tekirdağ Çerkezköy'den 10 dönüm arazi satın aldı.

NECATİ ŞAŞMAZ Necati Şaşmaz İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın aldı. Oyuncunun, Ataşehir Konutları projesinde 50 dairesi, Şişli Bomanti'de yer alan projede 18 rezidans dairesi, 1 süpermarketi ve çok sayıda arsa yatırımı bulunuyor.

HÜLYA AVŞAR Hülya Avşar yatırımlarını arsa ve gayrimenkul üzerine yaptı. Avşar'ın İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri, İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi bulunuyor.

YILDIZ TİLBE Yıldız Tilbe, İstanbul'da lüks markalı konut projelerinden 3 daire sahibi. İzmir'de de gayrimenkul yatırımı yapan ünlü ismin burada 1 çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yaptığı biliniyor.