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Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 19 Eylül 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

19.09.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Akdeniz ve Ege'de hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. 19 Eylül günü ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından açıklandı. Peki 19 Eylül 2021 tarihinde nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

19 Eylül 2021 tarihinde ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu da merak ediyor. Önceki gün Denizli 3.8 büyüklüğünde sallanmıştı. Peki bugün nerede deprem oldu, Akdeniz'de deprem mi oldu?

NEREDE DEPREM OLDU?

19 Eylül günü deprem olup olmadığı ve depremin nerede gerçekleştiği gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, bugün Akdeniz, Ege Denizi, Muğla, Bitlis, Denizli ve Çorum'da sarsıntıların yaşandığı bazı bölgeler oldu.
Depremler Akdeniz’de Onikiadalar bölgesinde daha yoğun meydana gelirken, Ege Denizi’nde ise Midilli Adası ve Kuşadası Körfezi’nde gerçekleşti.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 19 Eylül 2021 Pazar günü meydana gelen depremler için yayınladığı son depremler listesi şöyle:
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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi

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