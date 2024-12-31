Neredeyse insan boyutunda! Dalgıçlar bile şaştı kaldı... Bu korkutucu manzara Marmara Denizi'nden

Çanakkale'den sonra Marmara'da... Denizlerin 'kanseri' yerini alan müsilaj, en son 2020 yılında etkili olmuştu. Ancak korkulan oldu ve yeniden görülmeye başlandı.
Bu korkunç manzara Marmara Denizi'nden!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere'de, su üstünden görünmeyen müsilajın su altındaki yayılımı kaydedildi.
Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun gözlemlenen müsilajın birçok deniz canlısına zarar verdiği görüldü.
Müsilajın, açıklarda denizanalarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından denizatlarını olumsuz etkilediği göze çarptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, müsilaj tehlikesine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.