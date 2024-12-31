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  4. Neredeyse insan boyutunda! Dalgıçlar bile şaştı kaldı... Bu korkutucu manzara Marmara Denizi'nden

Neredeyse insan boyutunda! Dalgıçlar bile şaştı kaldı... Bu korkutucu manzara Marmara Denizi'nden

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.12.2024 10:33
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Bu fotoğraflar olay olacak! Neredeyse insan boyutundaki müsilajlar dalgıçları bile şaşırttı. Gölcük Değirmendere'de sualtında müsilajın korkutucu etkileri kaydedildi. 0-20 metre derinlikte yoğunlaşan müsilaj, deniz analarını hapsederken, midyeleri kapladı ve denizatlarını tehdit altına aldı. Bu ölümcül tabaka, deniz ekosistemini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Çanakkale'den sonra Marmara'da... Denizlerin 'kanseri' yerini alan müsilaj, en son 2020 yılında etkili olmuştu. Ancak korkulan oldu ve yeniden görülmeye başlandı.

İNSAN BOYUTUNA ULAŞAN MÜSİLAJ!

Bu korkunç manzara Marmara Denizi'nden!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere'de, su üstünden görünmeyen müsilajın su altındaki yayılımı kaydedildi.

DENİZ CANLILARINI İÇİNE HAPSEDİYOR

DENİZ CANLILARINI İÇİNE HAPSEDİYOR

Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun gözlemlenen müsilajın birçok deniz canlısına zarar verdiği görüldü.

Müsilajın, açıklarda denizanalarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından denizatlarını olumsuz etkilediği göze çarptı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, müsilaj tehlikesine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Dalgıç Marmara Denizi deniz Müsilaj
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