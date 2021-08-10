Neslihan Atagül paylaşımıyla heyecanlandırdı! Beyazlar içinde paylaştı: Ekranlara dönmeye hazırlanıyor!

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'e, daha önce bağırsakların iç yüzeyini etkileyen bir sindirim sorunu olan 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuş ve büyük oranda kilo kaybı yaşamıştı. Başarılı isim ölümcül boyutlara varabileceği söylenen hastalığın ardından kendini toparladı ve sosyal medyada paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı.