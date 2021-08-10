Neslihan Atagül paylaşımıyla heyecanlandırdı! Beyazlar içinde paylaştı: Ekranlara dönmeye hazırlanıyor!

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'e, daha önce bağırsakların iç yüzeyini etkileyen bir sindirim sorunu olan 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuş ve büyük oranda kilo kaybı yaşamıştı. Başarılı isim ölümcül boyutlara varabileceği söylenen hastalığın ardından kendini toparladı ve sosyal medyada paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı.
NESLİHAN ATAGÜL EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR!
Daha önce geçirdiği hastalığı ile hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den hayran bırakan yeni paylaşımlar geldi.
ÖLÜMCÜL HASTALIK TEŞHİSİ KONULMUŞTU
Zayıflığı dikkat çeken ve hızla kilo veren başarılı oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Ölümcül boyutlara varabileceği söylenilen hastalığın sonrasında Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla geri döndü.
ZOR GÜNLERİ ATLATTI
Takipçilerini bir hayli korkutan Neslihan Atagül son görüntüsü ile övgüleri topladı. Geçirdiği zor günleri atlatmış olan ve ekranlara dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül, gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminden güzel anları da takipçileriyle paylaştı.
SAÇLARINA ÖVGÜ YAĞDI
Beyazlar içinde giyinen Neslihan Atagül'ün güzel saçları ise büyük beğeni aldı.
İşte yakın süreçte ekranlara dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül'ün son hali...
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