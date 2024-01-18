Netflix'in en müstehcen yapımı Supersex fragmanıyla gündemde! Porno yıldızının hayatını anlatıyor

SUPERSEX KONUSU

Yönetmen koltuğunda Matteo Rovere, Francesco Carrozzini ve Francesca Mazzoleni’nin oturduğu SUPERSEX, Rocco Siffredi’nin gerçek hayatından esinlendi. Dİzi, Ortonalı sıradan bir adam olan Rocco Tano’nun dünyanın en ünlü porno yıldızı Rocco Siffredi’ye dönüşümünü gözler önüne sererken onun çocukluğundan başlayarak tüm hayatını; ailesini, kökenlerini ve aşkla ilişkisini de mercek altına alıyor.