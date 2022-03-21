Nevruz Bayramı mesajları 2022! Nevruz Bayramı resimli kutlama mesajları ile en güzel tebrik sözleri

Nevruz Bayramı mesajları vatandaşlar tarafından merak edildi. 18 asırdır Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bahar bayramı Nevruz; toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını kuvvetlendirir. Nevruz Bayramı resimli kutlama mesajları ile en güzel tebrik sözlerinin yanı sıra bu günün önemine ilişkin detayları sizler için derledik.

NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2022!

Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Her çiçeğin ayrı bir rengi, baharın, kardeşliğin, emeğin eseri, yurdumun güneşi, baharın habercisi, bayram sevinciyle geçer Nevruz günleri. Nevruz Bayramınız kutlu olsun.