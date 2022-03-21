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Nevruz nedir? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman, bugün mü? Nasıl kutlanır?

21.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevruz nedir, neler yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Nevruz, İlkbaharın müjdecisidir. Doğanın uyanışını simgelediğine inanılır. Peki Nevruz nedir? Nevruz Bayramı ne zaman, bugün mü? Nasıl kutlanır? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

Nevruz Bayramı ilkbaharın habercisidir. 18 asırdır Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz; toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını kuvvetlendirir. Bu kapsamda Nevruz nedir? Nevruz Bayramı ne zaman, bugün mü? Nasıl kutlanır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

NEVRUZ NEDİR, NASIL KUTLANIR?

Nevruz geleneğinin tarihin en son Buzul Çağı'nın bitmesi ile 15.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, İranlıların yerleşik yaşama geçişini temsil etmektedir. O çağlarda mevsimler insanoğlunun hayatında günümüzdekinden daha önemliydi.
Tarımla, hayvancılıkla uğraşıldığı için her şey dört mevsim ile yakından ilgiliydi. Zor geçmiş bir kışın ardından gelen bahar, çiçekler, yeşillenenen bitkiler uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması anlamına geliyordu. Nevruz kutlamalarını başlatanın Kral Cemşid olduğu söylenir.

NEVRUZ'DA NE YAPILIR?

NEVRUZ'DA NE YAPILIR?
Nevruz etkinliklerinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte ve yarışmaları kazanan öğrencilere ödüller verilmektedir. Nevruz etkinliklerinde ise bilinen en büyük etkinlik Nevruz ateşidir. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra ateşin üstünden atlanır ve kutlamalar bu şekilde sürer. Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.
Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.

NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?
Nevruz Bayramı, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan ritüeldir. Nevruz'a dair en çok bilinen ise, meydanda ateş yakmak ve üzerinden atlamak. Ateşin temizleyici olduğuna inanılan kültürlerde, üç kere ateşten atlayan kişinin hastalıklardan ve kötülüklerden arınarak kendisini iyileştirdiğine inanılmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye
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