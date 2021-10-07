NFT nedir, nasıl yapılır? NFT nasıl alınır ve satılır?

Kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 senesinde ortaya çıkan Non-Fungible Tokens (NFT) yani takas edilemez jetonlar son günlerde gittikçe popüler hale geldi.

Peki NFT nedir, nasıl yapılır?

NFT NEDİR?

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen NFT'nin ne olduğu ve hakkındaki detaylar merak ediliyor. Değiştirilemez Tokenler (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımaları olarak tarif edilmekte. Herhangi bir futbolcu kartının, bir ayakkabının ya da bir kalemin değiştirilemez tokeni olabilmekte. Bu tokenler, kripto para birimlerinin aksine birbirleriyle takas edilememekte çünkü her değiştirilemez token, dijital para birimlerinin aksine birbirinden farklıdır.

NFT NASIL YAPILIYOR, OLUŞTURULUYOR? Değiştirilemez tokenler kolaylıkla birbirilerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel şekilde tasarlanmışlardır. Genellikle Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre yapılmakta. Ethereum altyapısının yanı sıra Eos, Neo ve Tron geliştiricileri de NFT oluşumunu teşvik etmek adına kendi belirteç standartlarını yayınladılar.

Değiştirilemez Tokenlerin başlıca üç özelliği bulunuyor: Bölünemez, Yıkılmaz, Doğrulanabilir. Değiştirilemez Tokenler, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanmakta.

Örnek olarak bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğu zaman ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.