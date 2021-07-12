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Niğde Ankara otoyol ücreti ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

12.07.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesi yapılan Kabine Toplantısı'nın ana gündeminden birisi de ulaşımdı. Söz konusu toplantıda Kurban Bayramı Tatili, normalleşme süreci ve ulaşım avantajlarına ilişkin kararlar alındı. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Niğde Ankara otoyol ücreti ne kadar?" sorusunun yanıtını verdi. İşte ayrıntılar...

12 Temmuz Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında Niğde- Ankara otoyolunun ne kadar olacağını bildirdi. Bunun üzerine vatandaşlar "Niğde Ankara otoyol ücreti ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. İşte ayrıntılar...

Niğde Ankara otoyol ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerin indirimli olarak seyahat edebileceğini belirterek "Sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." dedi.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı'nın kaç gün olacağına ilişkin gözler bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nın 9 gün olacağını bildirdi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
Bayram süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.
İşte ücretsiz olacak körü ve otoyollar: Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan tüm otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak. Köprülerden ve otoyollardan ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecinin kontrol altında olduğunu ve aşılama sürecinin son sürat sürdüğünü bildirerek herkesi aşı olmaya davet etti.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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