Nostradamus yıllar önce uyarmış! Dünyayı korkunç bir felaket bekliyor

Nostradamus 942 farklı kehanette bulundu ve bu kehanetlerin 3793 yılına kadar süreceği belirtildi. İngiliz Nostradamus uzmanı Bobby Shailer, Nostradamus'un kehanetlerine ilişkin birçok açıklama yaptı. Shailer hükümetlerin hazır olması gerektiğini, sıradaki dünya savaşının öncekilerden çok daha şiddetli olacağını ve savaşın 25-29 yıl süreceğini söyledi.

İŞTE NOSTRADAMUS'UN KEHANETLERİ

* Nostradamus, Asya'da Ortadoğu kökenli bir Mehdi'nin belireceğini ve akabinde Dünya'nın 2016-2020 yılları arasında Altın Çağ'a gireceğini, * 2050 yılında, iki Almanya’nın birleşeceğini, dünya üzerinde 57 yıl süreyle barışın hakim olacağını, ve Nostradamus’un kendisinin büyük bir kahin olarak tanınıp herkesçe kabul edileceğini, * 2025 yılına kadar Dünya'nın ekseni değişeceğini ve sadece depremlerden değil dünyanın ekseninin değişimine neden olacak sismik aktivitelerin olacağını,

* 2076 yılında ihtimal dahilinde Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri arasında 25 yıllık 4. Dünya Savaşı’nın çıkacağını savaşın bitiminde de yarı yarıya çöle dönmüş bir dünya bırakılacağını, * 3750 yılında, yeni bir savaş ve o güne kadar yaşanmamış ölçüde bir korku dalgası yaşanacağını, * 2106 yılında, 4. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve 1000 yıllık barış döneminin başlayacağı ve düşünülmesi bile zor olan olağanüstü buluş ve gelişmelerin ortaya çıkacağını ve yüksek bir yaşam düzeyi olacağını,

* Britanya Adası’nın bir bölümünün denize batacağını, * 3797 yılında, son gün olacağını ve yeryüzü ile gökyüzünün yepyeni bir çevreye bürünmesiyle insanoğlunun ölümsüzlüğe erişeceğini, * Ünlü bir Rock şarkıcısının bir uçak kazasında yaşamını yitireceğini

* 400 yıldan sonra ilk kez bir süpernova çıplak gözle görüleceğini ve Papa değişeceğini, * Los Angeles, San Francisco veya Seattle’de dev bir deprem ya da patlama olacağını, * Kuzey İtalya, Londra ve İngiltere’nin önemli bir bölümünün büyük depremlerle sarsılacağını hatta * Prenses Diana yüzlerce tanığın önünde görünüp ve özel mesaj vereceğini, söyledi.