Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi nerede ve ne zaman çekildi? Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi oyuncuları kimler?

Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi bugün TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Film, televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Peki bayram vesilesiyle ekranlara gelen Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi nerede ve ne zaman çekilmişti?

Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi nerede çekildi?

Yapımcılığını Üsküdar Yapım'dan Bülent Durgun'un üstlenmiş olduğu Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi bu akşam saat 20.00'de ilk kez TRT ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Nuh'un Gemisi Cudi'de filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Gizli bir görev için Şırnak'a gönderilmiş olan Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nın Nuh'un gemisini ararken hiç hesapta olmayan bir şekilde, Mary'nin Ali'ye aşık olmasıyla macera başlar.

Oyuncuları kimler? Bu akşam saat 20.00'de ekrana gelen filmin oyuncuları arasında Metin Yıldız, Oktay Gürsoy ve Esin Kaya bulunuyor.