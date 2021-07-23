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Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi nerede ve ne zaman çekildi? Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi oyuncuları kimler?

23.07.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramın son günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Film, televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Peki konusu ve hikayesi merak edilen Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi nerede ve ne zaman çekildi? Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi bugün TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Film, televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Peki bayram vesilesiyle ekranlara gelen Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi nerede ve ne zaman çekilmişti?

Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi nerede çekildi?

Yapımcılığını Üsküdar Yapım'dan Bülent Durgun'un üstlenmiş olduğu Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi bu akşam saat 20.00'de ilk kez TRT ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Nuh'un Gemisi Cudi'de filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Gizli bir görev için Şırnak'a gönderilmiş olan Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nın Nuh'un gemisini ararken hiç hesapta olmayan bir şekilde, Mary'nin Ali'ye aşık olmasıyla macera başlar.

Oyuncuları kimler?

Oyuncuları kimler?
Bu akşam saat 20.00'de ekrana gelen filmin oyuncuları arasında Metin Yıldız, Oktay Gürsoy ve Esin Kaya bulunuyor.
Macera ve komedi türündeki film, Şırnak'ı konu almış olan ve orada çekilen ilk uzun metraj sinema filmi olma özelliğini de taşımakta. Filmin çekimlerine 2020 senesinde başlanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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