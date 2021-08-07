Nüket Eroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nüket Eroğlu ne dedi?

Türkiye'de yangınla mücadele çalışmalarına yardım eden Azarbaycanlı askerler hakkında, "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." diye konuşan Nüket Eroğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Ege Tıp Fakültesi'nden mezun Eroğlu Opr. Dr. Arif Eroğlu ile evlidir.

Nüket Eroğlu kimdir?

1971 Adana doğumlu Nüket Eroğlu 50 yaşındadır. Eroğlu ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. 1993'te Ege Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Dr. Nüket Eroğlu 2000'de Ankara Numune Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004'te Medikal Estetik Sertifikası aldı ve estetik hekimi olarak çalışmalarına başladı. Medikal Estetik Hekimi Eroğlu çeşitli eğitim programlarına katıldı.

Dr. Nüket Eroğlu, IMCAS, AMWC, AMME, AMWC gibi her sene tekrarlanan dünyadaki son estetik gelişmelerin takip edildiği ve tartışıldığı kongrelerde eğitim programlarına halen katılıyor.

Medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano'da ilk rejuvenasyon ve fraksiyonel karbondioksit CO2 lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan'dan aldı.