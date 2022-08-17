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  4. O ülke felaketi yaşıyor! Orman yangınlarında can kaybı 26 oldu

O ülke felaketi yaşıyor! Orman yangınlarında can kaybı 26 oldu

17.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezayir, son haftalarda artan sıcaklıklar nedeniyle adeta felaketi yaşıyor. Ülkede ağustos ayının başından beri çok sayıda kentte orman yangını meydana geldi. Ülkenin et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Orman yangınlarına müdahale ise sıcak hava dalgası ve sıcak rüzgarlar sebebiyle zorlaşıyor.

Cezayir'de son dönemde hava sıcaklıkları artarken ülke çıkan orman yangınları sebebiyle zor günler yaşıyor. Son olarak yetkililer tarafından yapılan açıklamada orman yangını felaketi nedeniyle 26 kişinin yaşamını yitirildiği duyuruldu. Pek çok noktada yangınlar sürerken rüzgarlar ve sıcak hava dalgası, yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. İşte detaylar...

CEZAYİR'DEKİ ORMAN YANGINI FELAKETİ

Cezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Cezayir resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkenin Tunus sınırındaki et-Tarif kentinde 24, kuzeyindeki Setif kentinde ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, Ağustos’un başından bu yana birçok kentte 106 farklı noktada orman yangınlarının meydana geldiğini belirtti.
Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu ifade eden Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan yangınlarla mücadele edildiğini kaydetti.
Daha önce Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkenin kuzeydoğusundaki Setif kentinde meydana gelen orman yangınında iki kadın hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verilmişti.
Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Suk Ahras kentindeki ormanlık alanlarda çıkan yangına yakın yerleşim birimlerinden şu ana kadar 350’yi aşkın aile de evlerinden tahliye edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Cezayir orman yangını
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