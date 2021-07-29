"OBP nedir?" , "OBP nasıl hesaplanır?" sorularının yanıtı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin okulda aldığı derslerden elde ettiği baları puanıdır. Peki OBP nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

OBP nedir?

Liseye Geçiş Sınavı'nı geride bırakan öğrencilerin gözleri Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)'ye çevrildi.

Sınavda elinden geleni yapan öğrenciler, OBP'nin ne demek olduğunu ve nasıl hesaplandığını araştırmaya başladı.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ortaöğretimi bitiren öğrencilerin daha önce aldıkları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı.

OBP NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür.