ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları, sınavın tamamlandığı tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanıyor. 2021 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de EGM takvimine göre netlik kazandı. Güvenlik görevlisi olmak için sınava giren adaylar, heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 92. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplarına kavuşan adaylar ÖGG sınav sonuçları sorgulaması yapıyor.

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

2021 ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlarını merak ediyor. ÖGG sınavına giren adaylar sonuçların belli olmasının ardından 'https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari' adresinden T.C. kimlik numaraları ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

2021 ÖGG Sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir? Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, öncelikle Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatırmaları gerekiyor.