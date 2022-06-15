Öğrenci affı ne demek? 2022 Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Öğrenci affı, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli sebeplerle üniversitedeki eğitim hayatı biten öğrenciler için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Öğrenci affı, farklı nedenlerden ötürü eğitim hayatı sona eren öğrencilerin tekrar okula dönebilmelerini amaçlayan öğrenci affı 2018 yılında bir kez daha çıkmıştı.

2018 yılındaki öğrenci affından “terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler” yararlanamamıştı.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK? AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, çeşitli sebeplerle üniversitedeki eğitim hayatı sona eren öğrenciler için öğrenci affı üzerine çalışma yaptıklarını açıklamıştı. İşte AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama:

“Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek”