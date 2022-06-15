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Öğrenci affı ne demek? 2022 Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

15.06.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci affı ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın detayları merak konusu oldu. Bu duyurunun ardından Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Öğrenci affı, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli sebeplerle üniversitedeki eğitim hayatı biten öğrenciler için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Öğrenci affı, farklı nedenlerden ötürü eğitim hayatı sona eren öğrencilerin tekrar okula dönebilmelerini amaçlayan öğrenci affı 2018 yılında bir kez daha çıkmıştı.
2018 yılındaki öğrenci affından “terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler” yararlanamamıştı.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, çeşitli sebeplerle üniversitedeki eğitim hayatı sona eren öğrenciler için öğrenci affı üzerine çalışma yaptıklarını açıklamıştı. İşte AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama:
“Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek”

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?
Son açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.
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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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