Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen il içi atama sonuçları tayin olmayı bekleyen öğretmenler tarafından takip ediliyor. "Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?" sorusu başvuruların sona ermesinin ardından gündem haline geldi. Peki 2021 öğretmen il içi atama sonuçları belli oldu mu, nasıl ve nereden öğrenilir?
Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen il içi atama sonuçları öğretmenler tarafından merakla takip ediliyor.
Başvurularının sona ermesiyle beraber gözler sonuçlara çevrilmiş durumda.
MEB tarafından il içi tayin sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurulmuştu.
Ancak daha sonra MEB tarih değişikliğine giderek sonuçların 27 Temmuz'da duyurulacağını açıkladı. Açıklandıktan sonra sonuçlara bu link üzerinden erişebilirsiniz: https://mebbis.meb.gov.tr/default.aspx
Tercih ettiği eğitim kurumuna atanmış olan öğretmenler ise 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.
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