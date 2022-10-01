Öğretmenlik ilanını duyunca harekete geçmiş! Teröristin maaşı ortaya çıktı: DEAŞ'ın deşifresi için düğmeye basıldı

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı, 1'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklulardan Muhammed Hac Ahmed'in, örgütün Tel Abyad'daki kampında askeri eğitim alıp silahlı çatışmalarda 'savaşçı' olarak yer aldığı ve işgaldeki bölgelerde silahlı nöbet tuttuğu ortaya çıktı. Muhammed el-Ali'nin ise örgütün öğretmen alım ilanına başvurduktan sonra çocuklara ideolojik eğitim vererek 100 dolar maaşla çalıştığı öğrenildi. İşte operasyondan görüntüler ve tüm ayrıntılar...

ŞAFAK VAKTİ DÜĞMEYE BASILDI! ÇARPICI GÖRÜNTÜLER...

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiğini ve sonrasında yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen TEM ekipleri, 23 Eylül'de şafak vakti 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bazı evlere demir kapılarını koçbaşlarıyla kırıp giren ekipler, haklarında yakalama kararı olan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

'SAVAŞÇI' OLARAK YER ALMIŞ Emniyete götürülen Muhammed Hac Ahmed’in, örgütün Tel Abyad'daki kampında 50 kişilik grupla askeri eğitim aldığı öğrenildi.