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Öğretmenlik ilanını duyunca harekete geçmiş! Teröristin maaşı ortaya çıktı: DEAŞ'ın deşifresi için düğmeye basıldı

01.10.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye kaçak yollardan girip Adana'da ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyondan çok çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Bazı evlerin demir kapılarının koçbaşlarıyla kırılarak girildiği, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda yakalananlardan Muhammed Hac Ahmed'in 'savaşçı' olarak yer almasının yanı sıra Muhammed el-Ali hakkındaki 'öğretmen alım ilanı' detayı dikkat çekti. El-Ali'nin maaşı da ortaya çıktı. Nefes kesen operasyon anları kameralara da yansıdı.

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı, 1'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklulardan Muhammed Hac Ahmed'in, örgütün Tel Abyad'daki kampında askeri eğitim alıp silahlı çatışmalarda 'savaşçı' olarak yer aldığı ve işgaldeki bölgelerde silahlı nöbet tuttuğu ortaya çıktı. Muhammed el-Ali'nin ise örgütün öğretmen alım ilanına başvurduktan sonra çocuklara ideolojik eğitim vererek 100 dolar maaşla çalıştığı öğrenildi. İşte operasyondan görüntüler ve tüm ayrıntılar...

ŞAFAK VAKTİ DÜĞMEYE BASILDI! ÇARPICI GÖRÜNTÜLER...

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiğini ve sonrasında yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti.
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen TEM ekipleri, 23 Eylül'de şafak vakti 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bazı evlere demir kapılarını koçbaşlarıyla kırıp giren ekipler, haklarında yakalama kararı olan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

'SAVAŞÇI' OLARAK YER ALMIŞ

'SAVAŞÇI' OLARAK YER ALMIŞ
Emniyete götürülen Muhammed Hac Ahmed’in, örgütün Tel Abyad'daki kampında 50 kişilik grupla askeri eğitim aldığı öğrenildi.
Ayrıca Ahmed'in, örgütün Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda 'savaşçı' diye yer aldığı, örgüt işgalindeki bölgede silahlı nöbet tuttuğu öne sürüldü.
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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terörist
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