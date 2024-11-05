Öksürükten kurtulamıyor musunuz? Yeni tehlike: Yürüyen zatürre artışta! Soğuk algınlığı ile karıştırmayın

AĞUSTOS AYINDA ZİRVE YAPTI

CDC, acil servis verilerinde mikoplazma pnömonisini tanı olarak listeleyen bir artış fark ettikten sonra bakteri hakkında uyarı yayımladı. Artış ilk olarak ilkbaharda tespit edildi ve vakalar ağustos ayında zirveye ulaşmış gibi görünüyor ancak yüksek kalmaya devam ediyor. En şaşırtıcı artış 2 ila 4 yaşındakilerde görüldü, ancak 5 ila 17 yaşındakilerde de önemli bir sıçrama kaydedildi.