Öksürükten kurtulamıyor musunuz? Yeni tehlike: Yürüyen zatürre artışta! Soğuk algınlığı ile karıştırmayın

Mycoplasma pneumoniae adlı bakteri COVID salgınının zirvesinde o kadar nadirdi ki bir tıp dergisi sonsuza dek yok olabileceğini öne süren bir makale yayımlamıştı. Öte yandan küçük çocuklar arasındaki hastalık artışı da alışılmadık bir durum, çünkü belgelenen vakalar genellikle okul çağındaki çocuklar veya ergenler arasında görülüyor.
M. pneumoniae tipik olarak solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur ve boğaz, soluk borusu ve akciğerlerde hasara yol açabilir. Çoğu hastalık hafiftir, ateş, boğaz ağrısı ve öksürükle başlar ve göğüs nezlesi olarak görülebilir. Semptomların başlangıcı çok yavaştır.
M. pneumoniae genellikle yürüyen zatürreye yol açar; bu isim, diğer bakteriyel zatürre türlerine göre daha az şiddetli olmasından dolayı verilmiştir.
CDC'nin yakın zamanda yaptığı bir uyarıda, "M. pneumoniae'nin neden olduğu zatürreye sahip kişiler, akciğer enfeksiyonu olan birine göre beklenenden daha iyi görünebilir" denildi.
CDC, acil servis verilerinde mikoplazma pnömonisini tanı olarak listeleyen bir artış fark ettikten sonra bakteri hakkında uyarı yayımladı. Artış ilk olarak ilkbaharda tespit edildi ve vakalar ağustos ayında zirveye ulaşmış gibi görünüyor ancak yüksek kalmaya devam ediyor. En şaşırtıcı artış 2 ila 4 yaşındakilerde görüldü, ancak 5 ila 17 yaşındakilerde de önemli bir sıçrama kaydedildi.
Bakteriler öksürük veya hapşırık gibi solunum damlacıkları yoluyla yayılır. Uzun kuluçka dönemi (bir ila dört hafta) bakteriyi yurtlar, okullar ve huzurevleri gibi yerlerde salgınlara neden olmaya yatkın hale getirir. Öksürük semptomları da genellikle uzun sürer, bu da salgınların devam edebileceği anlamına gelir.