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Okula gidilen gün sayısı azalacak mı? Bakan Özer açıkladı! Okullar kapanacak mı?

30.09.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimle ilgili merak edilen soruları katıldığı programda cevaplandırdı. Bakan Özer öğrenci ve velilerin merak ettiği, "Okula gidilen gün sayısı azalacak mı?" sorusunu da yanıtladı. Peki okula gidilen gün sayısı azalacak mı? Okullar kapanacak mı? İşte Bakan Özer'in açıklamaları ve detaylar...

Öğrenci ve veliler tarafından koronavirüs vakalarının artması sonrası en çok merak edilenlerden biri okula gidilen gün sayısı. Okul süresi ve günlerinde bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayında konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki okula gidilen gün sayısı azalacak mı?

OKULA GİDİLEN GÜN SAYISI AZALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli bir açıklama geldi. Özer, eğitimle ilgili öne çıkan başlıkları CNN TÜRK'te Gece Görüşü programında ele aldı. Öğrenci ve veliler tarafından merak edilen, "Okula gidilen gün sayısı azalacak mı?" sorusu da böylelikle yanıt buldu.
Bakan Özer "Süreci sınıf bazlı yöneteceğiz. Şu ana kadar çok başarılı şekilde devam ediyor. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir sistem." şeklinde konuştu.
Özer "Sistem belli bir takvim içinde işliyor. Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz. Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllülüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu.
Bizim geliştirdiğimiz sistemde, okul kapatma yok, sınıf kapatma var. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika'da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında. Şu anda Amerika'da okulların yüzde 2'si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar." ifadelerini kullandı.

DERS SÜRELERİ AZALACAK MI?

DERS SÜRELERİ AZALACAK MI?
Bakan Özer ders süreleriyle ilgili olarak ise; "Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir şey yok, tüm okullarda ders sürelerini azaltıyoruz. Çok olağanüstü bir koşul olursa zaten sadece bu okullar etkilemez, tüm toplumu etkiler. Süreci yerel paydaşlarımızla yönetmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
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Milli Eğitim Bakanlığı
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