Okulda ve sınıfta maske takılacak mı? Maske takmak okulda ve sınıfta zorunlu mu?

6 Eylül 2021'de, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim ile evden çalışan öğrenciler bu sene yüz yüze eğitim görecek. Okulun içine mümkün olduğu kadar veli ve ziyaretçi alınmayacak. Veli ve ziyaretçilerin maske takması zorunlu olacak. Vaka sayılarının yükselmesini önlemek amacıyla okul dönemi için birçok önlem alındı. İşte detaylar...