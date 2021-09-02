Okulda ve sınıfta maske takılacak mı? Maske takmak okulda ve sınıfta zorunlu mu?

6 Eylül 2021'de, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim ile evden çalışan öğrenciler bu sene yüz yüze eğitim görecek. Okulun içine mümkün olduğu kadar veli ve ziyaretçi alınmayacak. Veli ve ziyaretçilerin maske takması zorunlu olacak. Vaka sayılarının yükselmesini önlemek amacıyla okul dönemi için birçok önlem alındı. İşte detaylar...
OKULDA VE SINIFTA MASKE TAKILACAK MI?
Koronavirüsün bulaşma riskini önlemek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından maske zorunluluğu getirildi.
Bakanlık tarafından yayınlanan yüz yüze eğitim programına göre; öğrenciler, öğretmenler ve okul personelinin okul içinde maske takması zorunlu tutuluyor.
DERSTE VE SINIFTA MASKE TAKILACAK MI?
Öğrenci ve öğretmenlerin ders sırasında, sınıf ortamında maskelerini ağız ve burun kapalı olacak şekilde takması gerekiyor.
Farklı sınıflarda derse giren öğretmenlerin ders arasında maskesini değiştirmesi gerekiyor.
Aynı zamanda öğrencilerin de maskelerini belli aralıklarla değiştirmesi gerekiyor.
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