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Okulda ve sınıfta maske takılacak mı? Maske takmak okulda ve sınıfta zorunlu mu?

02.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Yüz yüze eğitime sayılı günler kaldı. Okulda bulaş riskini en aza indirmek amacıyla birçok karar alındı. Bu kararlardan birisi de aşı olmayan öğretmen ve velilerin haftada iki kez PCR testi yaptırmaları. Koronavirüs boyunca maske, virüsten korunmak için en önemli kuralların başında geldi. İşte detaylar...

6 Eylül 2021'de, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim ile evden çalışan öğrenciler bu sene yüz yüze eğitim görecek. Okulun içine mümkün olduğu kadar veli ve ziyaretçi alınmayacak. Veli ve ziyaretçilerin maske takması zorunlu olacak. Vaka sayılarının yükselmesini önlemek amacıyla okul dönemi için birçok önlem alındı. İşte detaylar...

OKULDA VE SINIFTA MASKE TAKILACAK MI?

Koronavirüsün bulaşma riskini önlemek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından maske zorunluluğu getirildi.
Bakanlık tarafından yayınlanan yüz yüze eğitim programına göre; öğrenciler, öğretmenler ve okul personelinin okul içinde maske takması zorunlu tutuluyor.

DERSTE VE SINIFTA MASKE TAKILACAK MI?

DERSTE VE SINIFTA MASKE TAKILACAK MI?
Öğrenci ve öğretmenlerin ders sırasında, sınıf ortamında maskelerini ağız ve burun kapalı olacak şekilde takması gerekiyor.
Farklı sınıflarda derse giren öğretmenlerin ders arasında maskesini değiştirmesi gerekiyor.
Aynı zamanda öğrencilerin de maskelerini belli aralıklarla değiştirmesi gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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