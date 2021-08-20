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Okullar açılacak mı? Bakan Özer'den açıklama! 2021-2022 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak?

20.08.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci ve veliler tarafından okulların açılıp açılmayacağı ve ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Özer, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Peki okullar açılacak mı? 2021-2022 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? İşte Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması...

Okulların 2021-2022 eğitim yılında açılıp açılmayacağı ve ne zaman açılacağı araştırılıyor. Bakan Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Peki okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili önemli bir basın açıklaması yaptı.
Özer, okulların açılacağı tarihi duyurarak "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz" şeklinde konuştu.
Ayrıca Bakan Özer mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak olan öğrenciler için ise TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini ifade etti. Bakan Özer konuyla ilgili açıklamasında, "Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması hâlinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir" dedi.
Yüz yüze eğitimin ayrıntılarını açıklayan Özer, "Öğretmenler, öğrenciler ve personel okula maske ile gelecek. İhtiyaç halinde okulda maske dağıtılacak. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır" şeklinde konuştu.
Yeni kararlara göre Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK’lar ise yalnızca 8 ve 12. sınıflarda verilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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