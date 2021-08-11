Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, milyonlarca öğrencinin ve öğrenci velisinin aklındaki soru işaretlerini silecek türden açıklama yaptı. Açıklamalarında oldukça net konuşan Bakan Koca, eğitimin yüz yüze mi yoksa online mı gerçekleşeceğini söyledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca tüm okulların zamanında açıklanacağını ifade ederek, "Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Bakan Koca: "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." dedi.

Vatandaşları aşı olmak konusunda sık sık uyaran Bakan Koca, "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz." diye konuştu.

Bilim Kurulu'nun eğitimde uyulması uygulanabilir kuralları belirlediğini söyleyen Bakan Koca, alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.