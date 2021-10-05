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Okullar kapanacak mı 2021? Online eğitim olacak mı?

05.10.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okulların kapanıp kapanmayacağı sorusu gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl uzaktan verilen eğitim bu yıl gerekli tedbirlerin alınmasıyla yüz yüze gerçekleştiriliyor. Ancak okullarda vaka sayıları çıktı ve derslik bazında eğitime ara verildi. Konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Vaka sayılarında görülen artış ile birlikte geçtiğimiz günlerde pilot illerde rastgele PCR testi uygulanmasına başlanmıştı. Bu sayede asemptomatik vakaların da tespit edilerek kontrol altında tutulması amaçlanıyor. Yüz yüze eğitime ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. İşte merak edilenler...

OKULLAR KAPANACAK MI 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, il çapında bir kapanmayı düşünmediklerini ifade etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız"
Eğitime erişimle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, 18-22 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 44'ünün yüksek öğretime erişebildiğini söyleyerek, "Tüm gençlerimizin kendileri ve ülkeleri için yapacakları her projeye destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.

"DOKTORA MEZUNU SAYISINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

"DOKTORA MEZUNU SAYISINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"
Doktoralı insan kaynaklarının hedeflerinin gerisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doktoralı insan kaynağımız halen hedeflerimizin çok gerisinde. Doktora mezunu sayısını artırmamız gerekiyor.” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim
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