Okullar kapanacak mı 2021? Online eğitim olacak mı?

Vaka sayılarında görülen artış ile birlikte geçtiğimiz günlerde pilot illerde rastgele PCR testi uygulanmasına başlanmıştı. Bu sayede asemptomatik vakaların da tespit edilerek kontrol altında tutulması amaçlanıyor. Yüz yüze eğitime ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. İşte merak edilenler...

OKULLAR KAPANACAK MI 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, il çapında bir kapanmayı düşünmediklerini ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız"

Eğitime erişimle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, 18-22 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 44'ünün yüksek öğretime erişebildiğini söyleyerek, "Tüm gençlerimizin kendileri ve ülkeleri için yapacakları her projeye destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.