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Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim zorunlu mu, online eğitim olacak mı?

12.10.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz yüze eğitim sürerken, artan vaka sayılarından dolayı online eğitime geçilip geçilmeyeceği merak konusu oldu. Kabine Toplantısı öncesi Twitter'da okulların kapatılmasına ilişkin binlerce tweet atıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklama yapmıştı. İşte merak edilenler...

Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün gerçekleşti ve toplantıda alınan kararlar, toplantı sonrası açıklandı. Söz konusu toplantıda öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci velilerini yakından ilgilendiren, okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin karar alınmadı. İşte merak edilenler...

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA!

Bakan Özer okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin açıklama yaparken şöyle konuştu: "Aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 5'ler seviyesinde. Şu an itibarıyla ikinci doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış bulunmaktadır. Okulları açık tutmayla ilgili süreçteki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olması. İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı."

"SÜREÇ KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTE"

"SÜREÇ KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTE"
Açıklamalarına devam eden Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme noktasındaki kararlılığımız devam ediyor, herhangi bir sorun yok, süreç kontrollü bir şekilde devam etmekte." dedi.
Kendisine yöneltilen "Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Özer, "Bizim geliştirdiğimiz sistemde yüz yüze eğitimde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı
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