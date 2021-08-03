2021-2022 okullar ne zaman açılacak, Eylül'ün kaçında açılacak? Okullar açılır mı?

Milyonlarca öğrenci ve veli 2021-2022 eğitim yılında okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk önceki günlerde konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılacağı tarih öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki günlerde konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, “Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

Selçuk, “8 kat arttı bizim hijyen bütçemiz bu dönemde. Aman bir sıkıntı olmasın diye çok dikkatliyiz. Fakat toplumun, herkesin desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.