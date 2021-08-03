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Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül’ün kaçında açılacak? Okullar açılır mı?

03.08.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eylül ayında okulların açılacağı bilgisini paylaştı. Eylül ayında okulların açılarak yüz yüze eğitime geçileceğini ifade eden Bakan Selçuk, konuyla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüs salgınının son dönemde tekrar hız kazanması ile beraber gündeme gelen okulların açılması konusu, birçok veli ve öğrenciyi meraklandırdı. Peki okullar Eylül ayında açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda Eylül ayında okulların açılacağı bilgisini paylaştı. Ancak son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları, birçok öğrenciyi ve veliyi endişelendirdi. Eylül ayında okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Peki Eylül ayında okullar açılacak mı?

Eylül’de okullar açılacak mı?

Bakan Selçuk, “Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında yol açmak söz konusu. Tüm toplumumuzun desteğini bekliyorum. Sağduyulu olmalarını bekliyorum. Toplumumuzun her bir ferdinin, çocuklarımızın geleceği ve eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok çok önemli.” Dedi.
Bakan Selçuk, “Bizim şu andaki bakış açımız tamamen okulların 6 Eylül’de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan ve her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olma yönündedir. Şu an, acaba, vesaire, bu konularla ilgili değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması" ifadelerini kullandı.

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?
Yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alınmaması durumunda okulların 6 Eylül’de açılacağı tahmin ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim
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