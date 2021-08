Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül’ün kaçında açılacak? Okullar açılır mı?

Bakan Selçuk, “Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında yol açmak söz konusu. Tüm toplumumuzun desteğini bekliyorum. Sağduyulu olmalarını bekliyorum. Toplumumuzun her bir ferdinin, çocuklarımızın geleceği ve eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok çok önemli.” Dedi.

Bakan Selçuk, “Bizim şu andaki bakış açımız tamamen okulların 6 Eylül’de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan ve her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olma yönündedir. Şu an, acaba, vesaire, bu konularla ilgili değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması" ifadelerini kullandı.