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Okullar ne zaman kapanacak? 2021 okullarda ara tatil ne zaman?

25.09.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullarda yüz yüze eğitim sürerken MEB 2021 ara tatil ve yarıyıl tatili merak edilmeye başlandı. Eğitim yılında akademik takvim doğrultusunda ara tatil de belli oldu. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2021 okullarda ara tatil ne zaman? İşte ayrıntılar...

Eğitim yılının başlamasıyla beraber MEB 2021 ara tatili ve yarıyıl tatili merak ediliyor. Eğitim yılı Eylül başları itibariyle başlamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların açılması sonrası ilk ara tatil takvimi merak ediliyor. Eylül ayının son günleri ile beraber gündeme gelen konular arasında okulların ne zaman kapanacağı bulunuyor.
MEB'in ara tatil programına göre 6 Eylül 2021 tarihinde başlatılan birinci dönem, ilk ara tatile kadar devam edecek. İlk ara tatilde öğrenciler 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. Sonrasında ise okullarda yarıyıl tatili başlayacak.

15 KASIM'DA ARA TATİL VERİLECEK

15 KASIM'DA ARA TATİL VERİLECEK
MEB kararına göre Kovid-19 Salgınında "Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları halinde haftada iki kez PCR testi ile taranmaları isteniyor. Süreç devam ederken ara tatil de merak ediliyor. Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili 15 Kasım'da başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
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