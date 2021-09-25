Okullar ne zaman kapanacak? 2021 okullarda ara tatil ne zaman?

Eğitim yılının başlamasıyla beraber MEB 2021 ara tatili ve yarıyıl tatili merak ediliyor. Eğitim yılı Eylül başları itibariyle başlamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların açılması sonrası ilk ara tatil takvimi merak ediliyor. Eylül ayının son günleri ile beraber gündeme gelen konular arasında okulların ne zaman kapanacağı bulunuyor.

MEB'in ara tatil programına göre 6 Eylül 2021 tarihinde başlatılan birinci dönem, ilk ara tatile kadar devam edecek. İlk ara tatilde öğrenciler 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. Sonrasında ise okullarda yarıyıl tatili başlayacak.